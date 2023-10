Selecção nacional perdeu por 11-0 frente ao Egito

A seleção nacional feminina sub-20 está fora da corrida ao Mundial Feminino na categoria, após a pesada derrota, por 11-0 diante do Egito, no embate da segunda mão da qualificação africana.

A eliminatória abriu uma era no futebol feminino são-tomense, com a primeira seleção feminina de sempre a ser orientada por uma selecionadora com escola internacional, Lígia Santos, que mesmo sem um campeonato ou torneio de futebol feminino no país, conseguiu construir em três meses uma seleção, que perante a poderosa Egito, que vem treinando e competindo há anos, conseguiu deixar bons indicadores para o futuro, referiu a selecionadora nacional, não obstante das derrotas.

Mesmo perante o “descalabro” a opinião pública afirma que as mesmas foram heroínas, justificando com o fato da maioria ou quase todas delas nunca terem participado num campeoanto ou torenio de bairro.

A participação são-tomense deve ser vista como um “alerta” à entidade reitora pelo futebol no arquipélago, no sentido de pensar e fazer mais e melhor pelo futebol feminino, lembrando que a maior fatia da verba recebida anualmente da FIFA é para investir no futebol feminino e juvenil, sublinhou o camentador desportivo, Gil Vaz.

De reforçar que, no agregado dos jogos, São Tomé e Príncipe sofreu 18 golos e nao marcou nenhum ( 7-0 e 0-11).

Martins dos Santos