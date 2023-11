Futebol em STP: Contas finais de 2023

Terminou este fim de semana a temporada de futebol 2023 em São Tomé e Príncipe, com a disputa da Grande Final do Campeonato Nacional da 1ª Divisão.

Militares de Seis de Setembro e Operários colocaram um ponto final nas emoções das principais provas de futebol em São Tomé e Príncipe 2023, ao disputarem a Grande Final do campeonato da primeira divisão, com o triunfo dos militares (ilha de São Tomé), que conquistaram o segundo campeonato nacional, 35 anos depois.

De sublinhar que em abril, o Operários (ilha do Príncipe) abriu a época ao sagra-se campeão da Sueprtaça António Aguiar, com a vitória categórica sobre a Trindade, por 4-0.

Na segunda principal prova nacional,Taça de São Tomé e Príncipe, o Porto Real cilindrou o conjunto de Amadora de Agostinho Neto, por 6-0, e levou o troféu para a Região Autónoma do Príncipe.

Por fim, nas duas provas, em que apenas participam equipas da ilha de São Tomé, os títulos ficaram com o conjunto de Guadalupe (II Divisão) e Kê Morabeza ( Divisão de Honra), respetivamente.

Quanto ao título por divisão territorial na época, a Região Autónoma do Príncipe ficou com dois troféus ( Super Taça António Aguiar e Taça de São Tomé e Príncipe); Lobata (Campeonatos da Segunda Divisão e Divisão de Honra); e Água-grande (Campeonato Nacional da Primeira Divisão).

De salientar que esta foi a 35 edição da prova, que começou a ser disputada em 1977, com o triunfo do Riboque.

As emoções do desporto rei sénior masculino no arquipelago regressam em 2024.

Martins dos Santos