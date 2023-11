Seleção nacional de Futebol com duplo compromisso de apuramento para o mundial de 2026

O selecionador nacional de futebol de São Tomé e Príncipe divulgou a lista de 22 jogadores convocados para os dois primeiros jogos de apuramento de São Tomé e Príncipe para o mundial de 2026.

Dos jogadores convocados 19 atuam no estrangeiro, sobretudo em Portugal, e apenas 3 jogam em S.Tomé e Príncipe, nomeadamente, Gilberto Almeida conhecido como 66, central da equipa do 6 de Setembro, Luís Costa ou “Dola” médio dos Operários da Ilha do Príncipe e Edson Santos, do Trindade Futebol Clube.

O primeiro compromisso da seleção é já no dia 17 diante da Tunísia que joga em casa. 4 dias depois, a seleção de falcão e papagaio joga em Marrocos, casa emprestada, com a Namíbia.

“Tomando em consideração a experiência que já tivemos na fase de qualificação do CAN, estamos convictos que conseguiremos fazer bons resultados e posso dizer claramente que a nossa ambição é passar à fase seguinte” – disse Adriano Eusébio, seleccionador nacional.

São Tomé e Príncipe integra o grupo D de qualificação e para além da Tunísia e a Namíbia tem ainda como adversárias as seleções da Libéria, do Malawi e da Guiné-Equatorial.

“Tunísia é uma potência a nível do continente africano. Já participou em seis copas do mundo, já tem um campeonato africano das nações e tem jogadores muito experientes que jogam em importantes clubes europeus. Mesmo a equipa da Namíbia com quem também vamos jogar está qualificada para a fase final da Copa de África das Nações a ser disputada em Janeiro” – sublinhou o seleccionador nacional.

Em cada grupo, as duas melhores classificadas passam à fase seguinte de qualificação. São Tomé e Príncipe ocupa o lugar 186 do ranking da FIFA.

José Bouças