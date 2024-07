Jogos escolares estão de volta depois de muitos anos de ausência 

São mais de oitocentos alunos em representação de 27 escolas públicas e privadas de São Tomé e Príncipe que participam nesta edição dos jogos escolares.

Quatro modalidades fazem parte da competição, atletismo, voleibol, futsal e xadrez. A cerimónia de abertura ficou marcada pelo desfile dos participantes e o discurso do primeiro-ministro de S. Tomé e príncipe.

“O desporto escolar é aquela semente indispensável para que tenhamos uma sociedade em que os valores do respeito, do esforço, da disciplina, da solidariedade e do fair play possam crescer e serem enraizados no nosso quotidiano” – disse Patrice Trovoada.

O chefe do governo santomense considera que a competição que regressa muitos anos depois, representa um desafio e deixou um apelo aos participantes.

“Sem ambição e sem espírito de vencer nada é possível”.

Patrice Trovoada espera que os jogos decorram num clima de alegria, de confraternização, de amizade, de respeito, mas também de competitividade.

“Vai ser um momento mágico, de esperança e que vai deixar a todos o sentimento de ambição e que, juntos iremos vencer” – concluiu, o Primeiro-ministro.

13 de julho é data para o encerramento destes jogos escolares 2024, uma organização conjunta dos ministérios da educação e da juventude e desporto através do departamento do desporto escolar com apoio de alguns parceiros.

José Bouças