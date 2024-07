STP nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 com atletismo, canoagem e judo

Os equipamentos que S. Tomé e Príncipe vai vestir nos jogos olímpicos de París-2024 foram exibidos ao primeiro-ministro. O arquipélago vai estar representado pela primeira vez em três modalidades, na principal montra do desporto mundial.

«Felizmente conseguimos. Vamos estar em três modalidades desportivas: o atletismo, a canoagem e o judo» – anunciou João Costa Alegre, presidente do Comité Olímpico de S. Tomé e Príncipe.

O caminho até os jogos olímpicos de Paris foi percorrido com mérito pelos três atletas santomenses que vão transportar a bandeira do arquipélago em França.

«Para estarem nos jogos olímpicos é porque reúnem as condições básicas necessárias que lhes permite estar nesta grande montra do desporto a nível internacional, fruto de participação em várias provas de qualificação» – destacou Costa Alegre.

Gorete Semedo em atletismo, Hermínia Teixeira em canoagem e Rodney no judo são as esperanças do arquipélago nas olimpíadas.

No entanto, o presidente do comité olímpico santomense não ambiciona, para já, lugares no pódio. Espera sim, uma participação condigna de S. Tomé e Príncipe.

«As medalhas nos jogos olímpicos são três: primeiro, segundo e terceiro lugar. Os países e os comités olímpicos que participam são 206. Só podem estar no pódio 3 pessoas por modalidade. Nós estamos lá, vamos também concorrer para esses três lugares, se conseguirmos, estaremos aqui em festa, mas temos que ser justos e fazermos uma autoavaliação da nossa preparação, das nossas condições em comparação com outros comités olímpicos e outros países do mundo se somos ou não tão fortes para concorrermos para os três lugares. Vamos lutar. A espectativa é que queremos uma participação com dignidade» – sublinhou João Costa Alegre.

A caravana santomense para Paris integra 10 elementos, entre atletas, treinadores e dirigentes desportivos. O Primeiro-ministro santomense Patrice Trovoada e a ministra da Juventude e Desporto estarão presentes nos jogos que decorrem de 26 de julho a 11 de agosto.

José Bouças