Decisão do título adiada para a última jornada

Agrosport de Monte Café e Inter de Bombom separados por 3 pontos.

A uma jornada do fim do campeonato de futebol da ilha de São Tomé, ainda não se sabe quem vai ser o campeão.

O Agrosport de Monte Café goleou o Palmar por 6-0 e mantém três pontos de vantagem sobre o Inter de Bombom, que venceu o Vitória do Riboque por 1-0.

Decididas estão já as despromoções do Palmar e do Caixão Grande.

José Bouças