Sporting de Praia Cruz reforça plantel com os olhos postos na conquista do título

Depois da sexta posição no último campeonato do escalão maior do futebol em São Tomé e Príncipe, o Sporting de Praia Cruz prepara-se para a nova época futebolística com os olhos postos na conquista do título.

A uma semana do início do campeonato de futebol, os leões do mar foram ao mercado e conseguiram reforços de peso.

“Nós temos, por exemplo, o Edson, que é um jogador conhecido e teve uma boa temporada na última época na equipa de Bombom. Também temos o Dólar, amplamente reconhecido a nível nacional, e o Satan, guarda-redes proveniente do Riboque, entre muitos outros,” disse Eanes Cravid, vice-presidente do Sporting de Praia Cruz.

Do estrangeiro, concretamente dos Camarões, chegaram também alguns talentos.

“Temos uma parceria com uma equipa camaronesa que no ano passado nos enviou o Yaya. Este ano, recebemos mais três jovens, de dezoito e dezenove anos, que têm encantado os adeptos de Praia Cruz. Esperamos contar com a valiosa contribuição deles.”

O internacional Júnior trocou a UDRA de Angolares pelo Sporting de Praia Cruz, com o foco na conquista de títulos.

“Prometo conquistar o título do Campeonato Nacional e a Taça de S. Tomé e Príncipe. Vim para o Praia Cruz com esses objetivos e espero contar com a ajuda dos meus colegas.”

A equipa técnica, que se mantém, mostra-se confiante na boa prestação de Praia Cruz nesta temporada.

“O primeiro objetivo da equipa é ser campeã, por isso está bastante reforçada e já estamos praticamente há dois meses em preparação,” sublinhou Adriano Eusébio, treinador.

Engrácio Ramos, adepto do clube, vive em Portugal há vários anos. Sempre que vem à terra natal, faz questão de trazer algo para apoiar o clube do coração. Desta vez, trouxe dois conjuntos de equipamentos e algum material de treino, e não esconde a ambição.

“Este ano, espero um Praia Cruz muito mais forte do que no ano passado. Um Sporting de Praia Cruz campeão.”

Com uma nova estratégia e um novo presidente, o objetivo é devolver ao Sporting Clube de Praia Cruz o estatuto de grande clube de futebol em São Tomé e Príncipe.

José Bouças