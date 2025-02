Promover o futebol juvenil em STP com a primeira taça da juventude

Nos dias 14 e 15 de dezembro de 2024, o Estádio Nacional de 12 julho, em São Tomé, acolheu a primeira Taça da Juventude FTBLBOOTS. Mais de 400 crianças e jovens dos escalões Sub-12 a Sub-17 participaram no torneio, organizado pela empresa alemã, FTBLBOOTS GmbH, que também está envolvida em projectos sociais desde a sua fundação.

Apoio e desafio: O futebol como uma oportunidade para as crianças

A FTBLBOOTS baseia-se no princípio do apoio e do desafio: as crianças devem crescer através dos desafios propostos e, ao mesmo tempo, beneficiar do apoio prestado.

Para oferecer aos participantes as melhores condições possíveis, a FTBLBOOTS disponibilizou chuteiras, camisolas, bolas e lanches saudáveis. A equipa também organizou o transporte para o estádio. A resposta foi impressionante: muitas das crianças estiveram pela primeira vez num campo a sério e experimentaram o futebol num ambiente profissional e organizado.

Um projeto com futuro

O êxito do torneio não pretende ser um acontecimento isolado. A FTBLBOOTS Youth Cup será alargada a um evento regular. Juntamente com a organização sem fins lucrativos “ajmundo e.V.”, a FTBLBOOTS gostaria de organizar futuros projectos de futebol e apoiar programas financiados por donativos.

A antiga Ministra de Juventude e Desporto de São Tomé e Príncipe, Sra. Semedo, esteve pessoalmente presente no torneio e elogiou a iniciativa como um passo importante para apoiar as crianças e os jovens de São Tomé.

A FTBLBOOTS apela à comunidade para apoiar este projeto e assim oferecer às crianças e jovens uma perspetiva sustentável através do desporto.

Com este torneio, a FTBLBOOTS mostra que o futebol não é apenas um jogo, mas pode ser uma verdadeira oportunidade para as crianças de São Tomé e de todo o mundo.

FONTE : Consulado da Alemanha em São Tomé