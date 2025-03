FIFA lança o programa de futebol nas escolas de STP

Mais de cem crianças de diversas escolas de São Tomé e Príncipe, acompanhadas por professores de educação física, marcaram presença no evento de lançamento do programa de futebol escolar promovido pela FIFA.

“Por meio de futebol para as escolas, as crianças melhorarão suas habilidades no futebol e se tornarão melhores jogadores de futebol” – disse Antonio Sanchez, responsável do programa de futebol nas escolas da FIFA.

O programa da FIFA será implementado em escolas de todos os distritos do país, resultado de uma colaboração entre os ministérios da Educação, do Desporto e a Federação Santomense de Futebol.

“Essa iniciativa busca promover e desenvolver o futebol escolar, destacando seu valor educativo e cultural, por meio da implementação de programas inclusivos e livres de discriminação para as crianças”, afirmou José Rio, Vice-presidente da Federação Santomense de Futebol.

O ministro responsável pelo desporto, Celso Matos, destacou que a formação é essencial para o sucesso. Enfatizou a importância de esforços dedicados à descoberta de talentos que possam alavancar o futebol em São Tomé e Príncipe.

“Sonhamos em ver, um dia, jovens santomenses integrando escolas de futebol como as do Barcelona, Benfica e Porto, porque acreditamos que só assim será possível construir uma seleção nacional de futebol mais forte. Para alcançar esse sonho, é fundamental trabalhar arduamente, pois é através do trabalho que os resultados aparecem.”

Para garantir o sucesso do projeto, professores de educação física das escolas básicas e secundárias de todo o país participaram de uma capacitação sobre o futebol escolar.

José Bouças