Judo chega à comunidade de Nova Estrela e abre portas para o futuro dos jovens

A comunidade de Nova Estrela, no coração do sul da ilha do Príncipe, viveu no último domingo um momento especial: a inauguração da segunda escola do projeto “Judo nas Comunidades”. A iniciativa, que já começa a transformar vidas, oferece aos jovens não só técnicas desportivas, mas também valores de respeito, disciplina e perseverança.

Para André Rosa, presidente da Federação Santomense de Judo, esta nova escola representa “uma oportunidade para ocupar positivamente o tempo livre dos jovens, dar-lhes orientação e mostrar que há caminhos construtivos”.

As aulas decorrem três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas-feiras, pelas 14h30. A concretização deste sonho tem como principais parceiros o empresário Nestor Umbelina, a Cooperação Portuguesa e a Federação Internacional de Judo — aliados essenciais na promoção do desporto como ferramenta de inclusão social.

Waley Quaresma