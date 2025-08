6 medalhas para STP nos jogos da CPLP 

São Tomé e Príncipe conquistou seis medalhas, incluindo duas de ouro, nos Jogos Juvenis da CPLP, realizados em Dili, Timor-Leste.

Um resultado que confirma o talento do desporto juvenil no país e reforça a confiança para os desafios internacionais que se seguem.

A delegação santomense regressou a casa com o orgulho estampado no rosto e seis medalhas na bagagem: duas de ouro, duas de prata e duas de bronze.

“Conquistámos duas medalhas de ouro e duas de prata no atletismo adaptado, uma medalha de bronze no atletismo convencional e outra, também de bronze, na modalidade de karaté,” destacou Adinex Costa, Chefe de Missão.

Nos XII Jogos Juvenis da CPLP, realizados em Dili, Timor-Leste, entre 17 e 27 de julho, os jovens atletas reafirmaram o talento e a determinação do desporto juvenil nacional.

As medalhas de ouro foram conquistadas por Adjamila Bonfim nas provas de 100 e 200 metros do atletismo adaptado. Já as de prata couberam a Adilézia Trindade, também nas mesmas especialidades. Hamilton Espírito Santo, que não se preparou especificamente para o salto em comprimento, surpreendeu ao alcançar o bronze, depois de ter ficado em quarto lugar nos 100 metros. Por fim, a última medalha de bronze foi obtida na modalidade de karaté, por Morgan Santos.

A participação santomense contou com 13 atletas, distribuídos por quatro modalidades: atletismo convencional e adaptado, voleibol de praia, karaté e xadrez.

Apesar dos resultados meritórios, com seis medalhas conquistadas, torna-se essencial reforçar a preparação dos atletas para futuras competições internacionais.

“Isto serve de alerta para os próximos jogos: se queremos alcançar mais, basta fazermos um pouco mais,” sublinhou Adinex Costa, Chefe de Missão.

A participação santomense foi marcada por espírito competitivo, união e superação, refletindo o compromisso do país com o desenvolvimento desportivo e a valorização da juventude.

José Bouças