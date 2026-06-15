A seleção de Cabo Verde voltou a provar ao mundo que a sua força vai muito além da dimensão geográfica do país. Frente à poderosa seleção de Espanha, os Tubarões Azuis demonstraram organização, coragem e uma capacidade defensiva impressionante, conquistando o respeito da imprensa internacional e dos adeptos de futebol em todo o mundo.

Os meios de comunicação espanhóis destacaram a resistência cabo-verdiana, sublinhando que “nada passa” quando a equipa está concentrada e unida. O empate diante de uma das seleções mais fortes do planeta foi visto como uma demonstração clara da evolução do futebol cabo-verdiano e da identidade competitiva que o país tem vindo a construir nos grandes palcos internacionais.

A imprensa mundial não tardou em reagir, elogiando a disciplina tática, a entrega dos jogadores e o espírito de luta que caracterizou a exibição de Cabo Verde. Para muitos analistas, o resultado é mais uma prova de que o futebol moderno já não se mede apenas pela história ou dimensão de uma nação, mas pela qualidade, determinação e ambição dos seus atletas.

Cabo Verde mostrou que pode enfrentar qualquer adversário de igual para igual. A atuação diante da Espanha tornou-se um símbolo de orgulho nacional e uma mensagem clara para o mundo: os Tubarões Azuis estão preparados para desafiar os gigantes e continuar a escrever páginas memoráveis na história do futebol.

Nada passa. Nada intimida. Cabo Verde faz-se respeitar. Uma pequena nação em território, mas gigante em talento, união e coração. Hoje, os elogios chegam de Espanha e ecoam pelos quatro cantos do mundo. Cabo Verde continua a surpreender, inspirar e acreditar.

Fonte : MAGAZINE