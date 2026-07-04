Cabo Verde não pediu licença para ser grande

Julho 4, 2026 por Brito Semedo

Cabo Verde perdeu com a Argentina por 3-2, depois de levar o campeão do mundo ao prolongamento. O resultado ficou no marcador; a grandeza, essa, ficou no campo.

Os Tubarões Azuis não entraram para cumprir calendário, trocar camisolas ou pedir fotografias a Messi. Jogaram de frente, sofreram, responderam, empataram e obrigaram o campeão do mundo a lutar até ao último instante para seguir em frente. Ao fim dos noventa minutos, o jogo estava igualado. Só no prolongamento a Argentina conseguiu decidir uma partida que muitos julgavam resolvida antes de começar.

A história dos Mundiais regista vencedores e vencidos. Há derrotas que diminuem e outras que revelam. Esta revelou um país pequeno apenas no mapa, uma selecção sem medo da camisola adversária e jogadores capazes de disputar cada bola como quem defendia muito mais do que uma baliza.

Defendiam uma bandeira, ilhas espalhadas pelo Atlântico e uma diáspora que, naquela noite, voltou a caber inteira dentro do mesmo sonho.

A Argentina tinha Messi, títulos, experiência e o peso de campeã mundial. Cabo Verde tinha organização, coragem e aquela teimosia antiga de quem aprendeu a sobreviver entre a terra curta e o mar largo. Um tinha tudo para ganhar. O outro recusou-se a aceitar que isso bastasse.

O mundo descobriu uma selecção. Nós reconhecemo-nos nela.

Esta foi a maior conquista dos Tubarões Azuis neste Mundial: mostraram que Cabo Verde pode entrar em qualquer campo sem baixar os olhos, respeitando o adversário e exigindo igual respeito. Diante das três selecções campeãs do mundo que encontrou, não perdeu uma única vez no tempo regulamentar: empatou com a Espanha, empatou com o Uruguai e voltou a empatar com a Argentina ao fim dos noventa minutos.

Três campeões do mundo, três jogos e nenhuma derrota no tempo regulamentar. Já não se trata apenas de surpresa. É carácter, consistência e afirmação.

Perdemos o jogo. Ganhámos respeito, reconhecimento e memória.

E, desta vez, ninguém nos ofereceu uma camisola.

Fomos nós que vestimos o mundo com a bandeira de Cabo Verde.

Orgulho em ser cabo-verdiano.