Cabo Verde segue para frente no mundial de futebol

Anatólio Lima – Jornalista cabo-verdiano

“ E que venha a Argentina, com Messi e todos os Messias. Somos um povo, uma nação! O que não temos de tamanho geográfico temos de atitude, determinação. Basofos, quando necessário …no fundo, humildes…não fracos!

Hoje Cabo Verde é bastante conhecido, no mundo todo. Obrigado, Tubarões Azuis…obrigado Budista”

Destaque na CNN – Portugal :

“Cabo verde já é um dos campeões deste mundial e chega a próxima fase para continuar a fazer história”

O empate a zero diante da selecção da Arábia Saudita pojectou Cabo Verde para a fase seguinte do campeonato do mundo de Futebol.

Argentina do astro do futebol mundial Leonel Messi é o próximo adversário, da selecção que conquistou o mundo, Cabo Verde.

Abel Veiga