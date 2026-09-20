Felicitações a todas as mulheres santomenses pelo dia 19 de Setembro. A mulher e o homem ,ambos, têm um papel importante a jogar no processo de desenvolvimento de STP. A mulher não deve continuar a aceitar ser colocada na boleia do processo.

Ela tem que se libertar definitivamente da tutela machista.A mulher bíblica já era, já não tem espaço em pleno século XXI.Integradas numa única organização política nacional,a mulher santomense estará politicamente em melhores condições para assumir com sucesso a sua responsabilidade no processo de desenvolvimento integral de São Tomé e Príncipe.

Não me parece evidente que a partidarização das organizações políticas das mulheres em São Tomé e Príncipe seja, no contexto atual, a forma mais adequada de mobilização das mulheres. Uma única organização da mulher, tendo em conta que os objetivos das organizações partidárias em S TP são, no essencial, idênticos ,seria não só mais representativa, como também também estar-se-ia perante uma força política de equilíbrio no sistema democrático desejável.

Cada membro da Organização poderia estar filiada ao partido político de sua escolha .

Manuel Pinto da Costa