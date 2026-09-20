 A Mulher São-tomense não precisa de um dia !

Hoje(19 de setembro) é Dia da Mulher São-Tomense. E lá vêm os discursos! As flores! As fotografias! Os abraços! As palavras bonitas! Mas eu pergunto: E DEPOIS?
Depois de hoje, quem se lembra da mulher que acorda de madrugada para pôr comida na mesa? Quem se lembra da mãe que cria os filhos sozinha? Da mulher que trabalha, empreende, vende, luta e sobrevive? Da jovem que quer estudar e não encontra oportunidades? Da mulher que quer entrar na política, mas encontra portas fechadas?
É SÓ HOJE QUE ELA É GUERREIRA? NÃO! A mulher são-tomense é guerreira TODOS OS DIAS! Então não queremos apenas discursos num dia marcado no calendário.
Queremos OPORTUNIDADES! Queremos RESPEITO! Queremos TRABALHO! Queremos PARTICIPAÇÃO! Queremos MULHERES ONDE SE TOMAM AS DECISÕES! Porque já chega de dizer às mulheres que elas são o futuro enquanto continuam a tirar-lhes espaço no presente!
NÃO QUEREMOS SER APENAS HOMENAGEADAS. QUEREMOS SER PARTE DO PODER DE DECIDIR! E digo mais: Não ofereçam flores às mulheres hoje para lhes fecharem as portas amanhã! A mulher são-tomense não quer palmas de um dia.
QUER RESPEITO TODOS OS DIAS!
Hoje celebramos a mulher. AMANHÃ, COBRAMOS! VIVA A MULHER SÃOTOMENSE! VIVA A MULHER QUE LUTA! VIVA A MULHER QUE NÃO SE CALA!
By Elisabete Carvalho MULHERES INSUBMISSAS — PORQUE JÁ NÃO ACEITAMOS SER APENAS FIGURA DE DISCURSO