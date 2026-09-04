Correr para se desenvolver! Libertar a vitalidade olímpica da juventude

À medida que se aproximam os Jogos Olímpicos da Juventude de Dakar, uma corrida dedicada às mulheres foi realizada em 30 de agosto no Parque Náutico Olímpico de Shunyi, em Pequim. Como um evento esportivo popular e emblemático do Festival de Cultura Esportiva da Cidade Olímpica de Pequim, a corrida feminina RUN GIRLS faz parte do universo do esporte feminino. Ela se tornou uma marca característica que destaca o charme das mulheres da nova era e transmite o espírito olímpico. Fortemente ligada ao tema dos Jogos Olímpicos da Juventude, essa corrida vai além da competição profissional. Focada na vitalidade dos jovens, na força feminina e no esporte para todos, ela é uma ilustração viva da ligação entre Pequim e a cultura esportiva internacional da juventude.

O circuito exclusivo de 10 km combina paisagens lacustres e locais olímpicos, beleza espetacular e desafio esportivo. Na pista, quase 3.000 corredoras de diferentes países, idades e profissões correm lado a lado. Algumas se esforçam para ir mais longe, outras se ajudam calorosamente. Liberadas das restrições, elas começam a se mover, liberam sua energia correndo e fortalecem seu caráter na perseverança. Elas ilustram perfeitamente o lema olímpico “Mais rápido, mais alto, mais forte — mais unido”. É também a extensão do espírito de luta dos Jogos Olímpicos da Juventude além dos estádios, mostrando ao mundo a confiança, o entusiasmo e a energia das jovens chinesas da nova era.

Fonte : CGTN – (Autor / Foto: Gao Ning)