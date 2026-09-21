Sié Simplice Hien: o desporto, alavanca de formação e influência na cooperação sino-africana

Por ocasião de uma visita à China, no âmbito de um seminário sobre a cooperação mediática entre a China e a África, Sié Simplice Hien, editor-chefe da Sidwaya Sport, concedeu uma entrevista à CGTN francesa. No menu desta entrevista figuram os Jogos Olímpicos da Juventude (JOJ) 2026, que Dakar acolherá em outubro próximo, a entrada do wushu no programa oficial destes JOJ e as bases da cooperação sino-africana no desporto. Para ele, a organização deste evento no Senegal demonstra a maturidade do continente em acolher encontros planetários. Saúda o apoio chinês no domínio das infra-estruturas, da detecção de talentos e da preparação de alto nível em África, e apela a um aumento da formação, tanto dos atletas como dos monitores técnicos destacados para o terreno, para acelerar o surgimento de campeões africanos na cena internacional.