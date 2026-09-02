A experiência chinesa constitui uma fonte de inspiração para o Togo

Por ocasião do segundo aniversário da elevação das relações sino-africanas ao estatuto de “comunidade de futuro partilhado China-África de todos os tempos na nova era”, Aklesso Atcholi, secretário executivo do partido UNIR No Togo, retorna sobre o que mais o marcou durante suas estadias na China.

Visão a longo prazo, planeamento, inovação, infra-estruturas… Para ele, a experiência chinesa oferece aos países africanos pistas concretas para construir um desenvolvimento endógeno, progressivo e sustentável, ao mesmo tempo que aprofunda a cooperação China-África.