Carlos Neves é o novo Presidente do partido UDD

Foi eleito Presidente da União Democrática para o Desenvolvimento(UDD), no II congresso do partido criado no ano 2005.

Historiador e embaixador de carreira, Carlos Neves que foi candidato às eleições presidenciais de 2021, disse que pretende rejuvenescer a UDD. Para as eleições legislativas, autárquiicas e regionais de 25 de Setembro, a nova liderança promete que o partido vai engradecer.

«Estamos convencidos que poderemos ter um resultado que nos permita estar representados na Assembleia Nacional», declarou o novo Presidente do partido.

UDD tem tradição parlamentar. Nas eleições legislativas de 2014 conquistou um assento no parlamento, e repetiu o mesmo resultado nas eleições legislativas de 2018. UDD tem 1 deputado no seio da coligação parlamentar PCD-MDFM-UDD, que conta com 5 assentos na Assembleia Nacional.

Nova Direcção da UDD – Edgar Neves ( ex-Ministro da Saúde) e Carlos Neves (Novo Presidente)

Membros de Direcção da UDD

Nas últimas legislaturas Felisberto Afonso, tem sido eleito deputado da UDD no círculo eleitoral do distrito de Lembá. Agora sob liderança de Carlos Neves UDD avança sozinho para o embate eleitoral de 25 de Setembro.

«A partida vamos sozinhos âs eleições. O que podemos discutir com outras forças políticas é a chamada coligação de listas», assegurou Carlos Neves.

Numa altura em que o país vive uma polémica em torno da realização do recenseamento de novos eleitores +para as eleições de 25 de Setembro, a UDD diz que não é possível realizar o recenseamento eleitoral.

Congresso do partido UDD – Cinema Marcelo da Veiga

«Há pessoas que estão a fazer uma tempestade no copo de água. Temos que estar conscientes de que nem sempre é possível atender a todos os problemas. A lei prevê que não sendo possível fazer o recenseamento eleitoral, faz-se as eleições com os cadernos das eleições anteriores», precisou o Presidente da UDD.

Carlos Neves reforçou que já não há tempo para realização do recenseamento eleitoral, e considerou que só com a alteração da tada das eleições, será possível fazer o recenseamento de novos eleitores.

Abel Veiga