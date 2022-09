UDD caça votos nas roças Claudino e Bernardo Faro

Carlos Neves, Presidente do partido UDD levou mensagem de unidade para as duas roças mergulhadas na floresta. Bernardo e Claudino Faro, pertenciam a grande roça Água Izé. Estão distantes da sede de Água Izé, no distrito de Cantagalo, e fazem fronteira com a roça Bombaim já no distrito de Mé-Zochi.

Roças isoladas que receberam a campanha do partido UDD. Fomento da unidade nacional é a principal mensagem que a UDD levou para o eleitorado das duas roças.

«Nosso projecto pretende que haja unidade entre os são-tomenses, que as eleições sejam pacíficas e sem violência», declarou Carlos Neves.

UDD quer implementar o projecto de sociedade para o desenvolvimento do país em parceria com as outras forças políticas. «Temos projectos para São Tomé e Príncipe, em colaboração com as outras forças políticas para tirarmos o país de onde está», sublinhou.

Diálogo e união são segundo Carlos Neves mensagens que marcam a actuação política da UDD em todos os actos eleitorais.

UDD esteve representando na Assembleia Nacional nas últimas duas legislaturas, com 1 deputado eleito no círculo eleitoral do distrito de Lembá.

Carlos Neves e a caravana da UDD já realizou acções de campanha na vila de Santa Catarina e na Roça Santa Catarina, localidades do distrito de Lembá no norte da ilha de São Tomé. Aliás os mandatos conquistados pela UDD nas últimas legislaturas foram conquistados exactamente na região de Santa Catarina.

Abel Veiga