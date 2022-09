Analise de Regressão Categorial: Uma abordagem na Admissão dos Estudantes na USTP

Os modelos de regressão logística ordinal têm vindo a ser utilizados na análise de dados cuja variável de

resposta se apresenta em categorias com ordenação. Procurou-se apresentar os aspetos teóricos dos

principais modelos de regressão categorial ordinal e bem como as condições de utilização e/ou aplicação.

Na componente prática, foram utilizados dados de 932 candidaturas dos diversos cursos oferecidos pelo

ISCSVSM, onde foram consideradas 12 variáveis, com objectivo de analisar a admissão de novos candidatos.

Com recurso as ferramentas do IBM SPSS Statistics (versão 28), o modelo de regressão logística apresentou adequados indicadores de ajuste aos dados, podendo ser tomado como referência nas próximas candidaturas, ou seja, aplicação na admissão de novos alunos.

Um artigo de Wadiley Sousa do Nascimento – Pós-Graduado em Estatística, Matemática e Computação.

Veja o artigo na íntegra –