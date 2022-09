MVDP está confiante de que o apoio do MLSTP vai provocar Mudança de governo no Príncipe

O Movimento Verde para o Desenvolvimento do Príncipe (MVDP), liderado pelo jurista Nestor Umbelina, está a apresentar ao eleitorado da região autónoma do Príncipe, um projecto alternativo para o desenvolvimento económico da região.

A coligação com o partido MLSTP, é considerada por Nestor Umbelina como um reforço importante para consolidar a Mudança de governo na ilha.

Nas eleições regionais de 2018, o MVDP, elegeu dois deputados à Assembleia da região do Príncipe, e posicionou-se como a única oposição ao partido UMPP no poder desde 2006.

Para Nestor Umbelina chegou a hora de destronar a UMPP. «Estamos confiantes de que no dia 25 a população votará na mudança», afirmou o líder do MVDP.

Nestor Umbelina promete galvanizar o sector económico do Príncipe. «Nosso programa de governação foca muito na vertente económica. Entendemos que muito embora a educação seja importante, a saúde e as infra-estruturas também, a ilha precisa começar a gerar riqueza», destacou.

Nestor Umbelina – Presidente do Movimento Verde para o Desenvolvimento do Príncipe

Nesta última semana de campanha eleitoral, Jorge Bom Jesus Presidente do MLSTP, vai estar na ilha do Príncipe para orientar o eleitorado do MLSTP, a votar massivamente no movimento de Nestor Umbelina, nas eleições regionais.

«É um grande reforço. Nós já agradecemos ao MLSTP, esse gesto. Desta vez a mudança está compacta. O reforço que vem do primeiro ministro vai ser bom com certeza», referiu Nestor Umbelina.

Luta política pela conquista do poder na região autónoma do Príncipe, aumenta de intensidade na última semana de campanha eleitoral.

Abel Veiga