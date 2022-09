“JBJ” ataca a UMPP e aquece a campanha para as eleições regionais no Príncipe

A campanha para as eleições regionais na ilha do Príncipe, aqueceu nesta semana. Tudo porque o Presidente do MLSTP e primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, acusou a União para Mudança e Progresso do Príncipe (UMPP) de ser o único responsável pela situação difícil que se vive na região Autónoma do Príncipe.

Mais grave ainda é que para além de responsabilizar a UMPP Jorge Bom Jesus, declarou que o MLSTP se associou ao Movimento Verde para o Desenvolvimento do Príncipe liderado por Nestor Umbelina. Uma associação que pretende destronar a UMPP do poder regional.

«O que está no Príncipe é o resultado da má política da UMPP, e não do MLSTP. O MLSTP esteve à margem da governação no Príncipe. Neste momento associamo-nos ao Movimento Verde do Príncipe do Nestor Umbelina. Estamos a apresentar uma alternativa aos 16 anos da UMPP», afirmou Jorge Bom Jesus, numa entrevista à RTP-África.

Campanha da UMPP na ilha do Príncipe

Desde o ano 2006 que a UMPP governa a Região Autónoma do Príncipe. Após liderança de Tó Zé Cassandra, o fundador do partido regional, há 2 anos que a UMPP passou para as mãos de Filipe Nascimento. Um jovem emigrante, que regressou ao Príncipe, para substituir Tó Zé Cassandra na presidência do Governo Regional e da UMPP.

«Com essa declaração que se junta ao apoio a oposição no Príncipe, para tirar a UMPP do poder, fica claro porquê que durante 4 anos deste mandato, a relação institucional que o governo regional tentou que fosse o melhor possível para dar resultados, afinal estávamos a lidar com pessoas que nada queriam saber com o Príncipe, fruto dessa vontade subjacente de tirar a governação ao UMPP», reagiu Filipe Nascimento.

O Presidente do Governo Regional do Príncipe, que briga pela conquista de mais um mandato de 3 anos, disse à Jorge Bom Jesus que «felizmente quem dá governação a UMPP é a população do Príncipe. Cabe a população do Príncipe avaliar se a governação da UMPP é boa ou má, e não o senhor Presidente do MLSTP que é também Primeiro Ministro», frisou.

Filipe Nascimento diz que só agora percebe porquê que diversas promessas feitas pelo governo central, nunca se realizaram. «Foram 3 anos em que prometeram um barco, e até hoje o barco não chega. Passamos a ver o bilhete de identidade e o passaporte a serem emitidos a partir de São Tomé. Vimos um retrocesso na autonomia», pontuou, Filipe Nascimento.

A UMPP, apela ao eleitorado do Príncipe para que se una como o feixe de vassoura. Na caça ao voto para as eleições regionais, Filipe Nascimento tem realizado passeatas e comícios nas roças e bairros residenciais da ilha do Príncipe.

É a primeira vez na história da democracia regional, que Filipe Nascimento, o novo Presidente da UMPP e do governo da região do Príncipe, briga no terreno da ilha do Príncipe pela conquista de votos e do poder político.

