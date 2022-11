24 fuzileiros navais especializados em Infantaria

A Guarda Costeira encerrou o 3° Curso de especialização em Infantaria de Cabos Fuzileiros Navais em São Tomé e Príncipe com assessoria da cooperação brasileira.

A Unidade de Fuzileiros Navais, pertencente a Guarda Costeira, realizou a cerimônia de encerramento do 3° Curso de Especialização em Infantaria de Cabos Fuzileiros Navais no dia 28 outubro de 2022 no Centro de Instrução Militar. Foram especializados em Infantaria 24 fuzileiros navais que estão habilitados a comandar uma Esquadra de Tiro.

O Curso de Especialização de Cabos teve início em 08 de junho, tendo sido pela segunda vez coordenado pelos Fuzileiros Navais da Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe. Durante o período de 100 dias letivos foram ministradas aulas como Operações Anfíbias, Patrulha, Operações Terrestres, Armamento e Tiro entre outras. As partes práticas foram conduzidas nas Praias Francesa e Tamarino, com a passagem por uma zona específica de Diogo Nunes.

O Curso contou ainda com a participação brasileira e portuguesa no assessoramento técnico à equipe de instrução santomense. O apoio materializou-se na apresentação da doutrina do corpo de fuzileiros navais brasileiro e português bem como nas trocas de experiências entre os militares.

A cerimônia foi presidida pelo Brigadeiro General Olinto Paquete, Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, acompanhado pelo seu Vice-Chefe, Embaixador do Brasil, demais autoridades militares santomenses e assessorias brasileira e portuguesa.

O 2° Tenente Fuzileiro Naval Wilker Viegas, Comandante da Unidade de Fuzileiros Navais e Diretor do referido Curso, fez uso da palavra e destacou as diversas etapas e dificuldades que os alunos passaram até a esperada formatura. Felicitou os alunos pela merecida conquista e os exortou a permanecerem no cumprimento de seus deveres.

Pedro Luiz Dalcero – Embaixador do Brasil em São Tomé e Príncipe

Nesta ocasião o Embaixador do Brasil em São Tomé e Príncipe, Sr. Pedro Luiz Dalcero, proferiu algumas palavras onde ressaltou a importância da parceria entre os países e agradeceu a confiança no Brasil em tema tão sensível como um projeto de cooperação na área da Defesa.

Em seu discurso o Brigadeiro General Olinto Paquete destacou a importância das cooperações brasileira e portuguesa trabalharem juntas para o engrandecimento das FASTP.

FONTE : Missão Naval do Brasil em São Tomé e Príncipe