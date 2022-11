Intentona golpista – Delfim Neves e Arlécio Costa foram detidos

Delfim Neves, ex-Presidente da Assembleia Nacional, e Arlécio Costa antigo oficial do extinto batalhão de mercenários da África do Sul, os Búfalos, foram detidos pelas forças armadas de São Tomé e Príncipe.

Segundo, o primeiro-ministro Patrice Trovoada, a detenção dos dois homens foi decidida pelo Estado Maior das FASTP, após denúncia feita pelos 4 elementos que assaltaram o quartel.

«O Estado Maior informou que detiveram algumas pessoas com base nas declarações do primeiro grupo que foi detido, e neutralizado. Alguns nomes mais conhecidos. Arlécio Costa que está detido no quartel, e Delfim Neves também está detido no quartel», afirmou Patrice Trovoada.

Foto – Arlécio Costa

Arlécio Costa que em 2003 comandou o assalto ao quartel-general, e o consequente golpe de Estado, foi apoiante da candidatura de Delfim Neves às eleições presidenciais de 2021.

O primeiro-ministro, garantiu que depois da operação em curso do Estado Maior das Forças Armadas, no sentido de capturar as pessoas implicadas no assalto ao quartel do exército, o caso será entregue à Justiça. Patrice Trovoada prometeu que desta vez a intentona golpista será devidamente esclarecida.

Abel Veiga