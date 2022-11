Governo condenou tentativa de golpe e lamentou mortes

Reunido em Conselho de Ministros o governo de São Tomé e Príncipe condenou de forma veemente a «tentativa violenta de subversão da ordem constitucional».

Na reunião do dia 26 de novembro o executivo, lamentou «a perda de vidas humanas», e apresentou condolências às famílias dos 4 cidadãos que perderam a vida.

Durante o assalto ao quartel do exército, o oficial Dia, foi feito refém. O governo em conselho de ministros elogiou «a bravura do Tenente Marcelo da Graça», e desejou-lhe «rápidas melhoras para continuar a servir a pátria com a valentia que demonstrou».

As forças armadas foram felicitadas pelo governo, «por terem corajosamente defendido as instituições do Estado e garantido a ordem Constitucional».

As imagens que circulam nas redes sociais e que demonstram a crueldade das acções praticadas contra as pessoas detidas, merecem lamentações do Governo.

«O Conselho de Ministros não deixa de poder lamentar as imagens chocantes que circulam abusivamente nas redes sociais, e solidariza-se com a indignação que tem estado a causar, independentemente do direito e da liberdade de informação», diz o comunicado do conselho de ministros.

Abel Veiga