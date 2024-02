Prédio Epifânio foi vendido por duas vezes consecutivas – Indícios de burla qualificada

O prédio Epifânio é um edifício histórico. As traças coloniais destacam o valor arquitectónico e cultural visível na praça da independência na capital São Tomé.

Localizado mesmo ao lado do também histórico e de enorme valor arquitectónico, o edifício do ex- Banco Central de São Tomé e Príncipe, o prédio Epifânio, património que estava sob tutela do cidadão nacional Carlos Menezes do Espírito Santo, vulgo Bené, foi vendido no ano 2016 ao grupo angolano Mombaka, antiga proprietária do extinto Banco do Equador.

A venda do imóvel foi um resgate solicitado ao Banco Equador por Carlos Menezes do Espírito Santo. Tudo porque o prédio tinha sido hipotecado pelo Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, BISTP.

A hipoteca no valor de 338 mil euros, foi paga pelo grupo angolano Mombaka em Maio de 2016, através de uma transferência do valor para uma conta da Caixa Geral de Depósitos – Portugal.

Com o prédio livre da hipoteca, o grupo angolano depositou mais 1 milhão de dólares na conta de Carlos Menezes do Espírito Santo. O negócio de compra e venda do prédio Epifânio pelo grupo angolano Mombaka ficou assim concluído pelo valor de 1 milhão e 300 mil dólares em 2016.

Imagem do Prédio Epifânio na capa do Livro Equador de Miguel Sousa Tavares(Imagem do Início do Século XX)

Em declarações ao Téla Nón Rui Mendonça, filho do Presidente do grupo angolano Mombaka, disse que após a eclosão da falência do Banco Equador, o grupo que era liderado por Dionísio Mendonça falecido há 5 anos, não fez a escritura do acordo de compra e venda do imóvel.

Outro aspecto importante, é que o cidadão nacional Carlos Menezes Espírito Santo fez o negócio com o grupo Mombaka, mas tendo o seu filho Valdemar Espírito Santo como proprietário do imóvel.

Segundo o grupo angolano Mombaka recentemente Valdemar Espírito Santo vendeu o prédio Epifânio para o empresário Ramy Zayat. «O Ramy confirmou que comprou o prédio. Pagou 470 mil euros, ou seja, o valor equivalente em dobras», denunciou Rui Mendonça.

O herdeiro do grupo Mombaka disse ao Téla Nón que ficou surpreendido com a decisão do filho de Carlos Menezes do Espírito Santo de vender o imóvel para outra pessoa.

«Na verdade estão a fazer burla qualificada, vender um bem duas vezes», frisou.

Na denúncia feita ao Téla Nón Rui Mendonça avisou que o escritório de advogados santomense que acompanhou todo o negócio feito em 2016 já avançou com uma queixa junto às instâncias judiciais de São Tomé e Príncipe, para impedir a concretização do segundo negócio de compra e venda do prédio Epifânio.

