Assalto ao Banco Privado?

Esta interrogação toma conta da opinião pública nacional e internacional, após a reacção dos accionistas do Banco Privado de São Tomé e Príncipe, em relação a decisão do Governo através do Banco Central, em assumir a administração provisória do banco privado.

Desde 13 de Fevereiro último que o Banco Central decidiu administrar o Banco Privado. Segundo os accionistas do Banco Privado, já no dia 26 de Fevereiro, o Banco Central decidiu «pela venda dos activos do banco sob pretexto duma “suposta” situação de pre-falência».

Numa carta-protesto, endereçada ao Primeiro Ministro Patrice Trovoada, ao Ministro das Finanças Américo Ramos e ao Governador do Banco Central Hélio Almeida, o conselho de administração do Banco Privado, denuncia as acções desencadeadas pelo Banco Central. « Com efeito, em 1 de Fevereiro de 2018 o Banco não se encontrava em situação de insolvência e a sua situação financeira contradizia completamente os vossos argumentos e a decisão de possível falência», lê-se na carta do Conselho de Administração do Banco Privado.

A partir de Luxemburgo, Cédric Yoan FOTSO, Presidente do Conselho de Administração do Banco Privado de São Tomé e Príncipe, informou ao FMI e aos principais doadores internacionais do país, sobre a acção considerada injusta desencadeada pelo Banco Central. Os accionistas « apelam ao Fundo Monetário Internacional (FMI), bem como outros credores internacionais e europeus, para constatarem a arbitrariedade da qual são vítimas neste processo considerado injusto», lê-se na carta cm data de 5 Março.

O Conselho de administração faz uma radiografia da situação financeira do Banco Privado até 1 de Fevereiro, para provar que não havia qualquer situação de pré-falência.

Diz o conselho de administração, que o Banco Privado, foi alvo de uma forte injecção de capital no ano 2015 e em duas operações. A primeira no valor de 4 milhões, 24 mil e 20 euros, e a segunda que atingiu 4 milhões e 100 mil euros. «Perfazendo um total de investimentos em numerário no país unicamente por este banco, e pelo nosso grupo no montante de Euro 8,1 Milhões ou seja STN 198,45 milhões», diz o Conselho de Administração do Banco Privado.

Os accionistas acrescentam que tendo o banco sido reestruturado e adoptado a nova designação, “Banco Privado”, não mais teve derrapagens financeiras que pusessem em causa a sua sobrevivência. « Depois dessa reestruturação com a injecção portanto de novos capitais, ninguém poderá contestar que os Fundos Próprios do Banco Privado STP (BSTP) até 01 de outubro de 2017, no valor de 3,77 milhões de euros, não respeitava os níveis mínimos exigidos. Em Fevereiro de 2018 o nível dos Fundos Próprios eram de 3,1 Milhões de euros, quando o mínimo exigido é de 3,4 Milhões de euros», sublinha o Conselho de Administração.

O Banco Privado recorda que o Governo de Patrice Trovoada, é um dos seus principais devedores. Até 11 de Fevereiro, o banco privado tinha concedido crédito ao Governo, em mais de 256 mil euros, para pagar salário dos funcionários públicos. «E detinha em 11/02/2018 um crédito concedido ao Governo de São Tomé e Príncipe no montante de STN 6,3 Milhões (Euro256 415) correspondente a um avanço de fundos para a regularização dos salários de Janeiro de mais de 1350 funcionários públicos), o que pressupõe uma cobertura apreciável ao nível de 160%», revela o Banco privado.

O conselho de administração, desmente também o Banco Central, quanto a questão de segurança dos depósitos dos clientes. «Em nenhum momento da gestão do banco os depósitos dos clientes estiveram em risco, elevando-se em 12 de Fevereiro de 2018 a Euro 1 022 300 (STN 25,07 milhões) contra uma carteira de créditos de Euro 1 636 168 (STN 40,09 milhões) », detalha o BPSTP.

Por estes e mais factos detalhados na carta endereçada ao Governo são-tomense, o Conselho de Administração do Banco Privado, chega a seguinte conclusão …« os acionistas do Banco constatam que a decisão do Banco Central de São Tomé e Príncipe, de proceder a alienação dos activos do BPSTP é na realidade uma tentativa grosseira de espoliação dos seus activos, portanto duma expropriação brutal dos depósitos dos clientes que à luz dos relatos acima referidos nunca estiveram em causa», concluiu.

Na luta contra a alegada espoliação dos seus activos por parte do Governo, via Banco Central, o Banco Privado já avançou com uma providência cautelar junto ao Tribunal Judicial de São Tomé e Príncipe.

O leitor deve ler na íntegra a carta que o Conselho de Administração do Banco Privado, enviou ao Primeiro Ministro Patrice Trovoada, ao Ministro das Finanças e ao Governador do Banco Central.

Cópia original em francês – Banco Privadofrancês

Cópia traduzida –Banco Priv 1

Téla Nón