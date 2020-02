A Fundação BGFIBank oferece duas salas de aula equipadas aos alunos da escola primária de Otótó em STP

SAO TOME, São Tomé e Príncipe, 26 de fevereiro 2020/ — Na sexta-feira, 17 de janeiro de 2020, a Ministra da Educação Nacional e do Ensino Superior, Julieta Izidro RODRIGUES, inaugurou as duas salas de aula construídas na escola primária de Ototò, no Distrito de Mé-Zoch, em São Tomé e Príncipe. Esta cerimónia, que acontece 3 meses após o lançamento dos trabalhos, teve lugar na presença do Presidente do Distrito de Mé-Zochi, Sr. Américo de CEITA, da Diretora do Ensino Básico, Sr.ª Deolinda COSTA, da Diretora da Escola Primária de Ototò, Sr.ª Idàlecia NASCIMENTO, e do Diretor Geral do BGFIBank São Tomé e Príncipe, Sr. Felisberto CASTILHO. Localizada no nordeste da ilha de São Tomé, a escola primária Ototò, construída há mais de 20 anos, acolhe 250 alunos por ano, a maioria dos quais provenientes de famílias que vivem abaixo da linha de pobreza, num município com mais de 585 agregados familiares no último censo. Financiado pela Fundação BGFIBank, no valor de 21 milhões de francos CFA, este projeto, que inclui a construção de duas salas de aula totalmente equipadas e a renovação de toda a escola, aumentou a capacidade da escola em 200 lugares adicionais. Este projeto responde ao desejo da Fundação BGFIBank de conduzir um programa que concilie a igualdade de oportunidades e a solidariedade, assegurando, assim, um melhor ambiente de aprendizagem para os 500 alunos desta escola primária. “A ligação entre a educação e o desenvolvimento de um país está bem demonstrada e é porque acreditam nisso que hoje estamos todos aqui. Em nome dos alunos e dos seus pais, gostaria de agradecer à Fundação BGFIBank a quem estamos infinitamente gratos”, disse a Diretora da Escola Primária de Ototò, Sr.ª Idàlecia NASCIMENTO, no seu discurso. Distribuído pela APO Group em nome da Fondation BGFIBank.