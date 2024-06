Aeroporto internacional foi concedido a FB da Turquia

O governo de São Tomé e Príncipe concedeu o aeroporto internacional Nuno Xavier a uma empresa turca. O contrato de concessão diz que a empresa FB Group vai investir mais de 300 milhões de euros na remodelação de toda a infra-estrutura aeroportuária, e em consequência deve explorar o rendimento do negócio, por um período de 49 anos.

José Carvalho de Rio – Ministro das Infraestruturas e Recursos Naturais

José Carvalho de Rio Ministro das Infraestruturas e Recursos Naturais anunciou que o acordo de concessão do aeroporto internacional de São Tomé e Príncipe à empresa turca FB Group, foi assinado no último sábado 8 de junho, na sala de reuniões do seu ministério.

Nenhum órgão de comunicação social, foi convidado para registar a cerimónia.

«O contrato foi assinado e é remetido ao tribunal de contas para os devidos efeitos, e a partir daí expedientes serão encetados no sentido de se fazer a logística para o início das obras. Tudo indica que as obras poderão ter isso dentro de 2 a 3 meses», garantiu o ministro.

Após a validação pelo Tribunal de Contas, a empresa turca FB Group inicia as obras de modernização do aeroporto. Segundo o ministro os terminais de carga e de passageiros vão ser modernizados, assim como todas as outras.

Pista do aeroporto internacional

O projecto vai evoluir em três fases e com um investimento de mais de 300 milhões de euros. José Carvalho de Rio, acrescentou que a primeira fase vai custar 86 milhões de euros, e o acordo espera que o aeroporto internacional tenha capacidade para acolher 500 mil passageiros por ano. A segunda atinge os 120 milhões de euros, e já com a recepção de 1 milhão de passageiros por ano. Na terceira fase o investimento turco deverá atingir 144 milhões de euros.

O contrato de concessão dá à empresa da Turquia o direito de recuperar o investimento a ser feito, por um período de 49 anos. «Vai depender da entrada dos passageiros, mas prevê-se para 49 anos…exacto, exacto», pontuou o ministro das infra-estruturas e recursos naturais.

Por outro lado, o Ministro das Infraestruturas disse que não sabe se o grupo privado da Turquia a que foi entregue o aeroporto internacional, é o mesmo que já está a administrar a central térmica de São Tomé.

«A empresa que administra a central térmica é a empresa TESLA. E esta é a FB Group. Eu não sei se tem alguma ligação», frisou.

Capital turco domina o sector da energia e o aeroporto internacional de São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga