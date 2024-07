Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de Portugal visita STP

Num comunicado de imprensa, a embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe informa que Paula Rangel Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros da República Portuguesa, inicia visita a São Tomé no dia 18 de julho.

A participação do chefe da diplomacia portuguesa na XXIX Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, no dia 19 de julho, assume destaque.

«No dia 18 de julho, o Ministro Paulo Rangel deverá ser recebido, em audiência de cortesia, pelo

Presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova e pelo Primeiro-Ministro, Patrice Trovoada. Realizará ainda uma reunião de trabalho com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Gareth Guadalupe», refere a nota da embaixada de Portugal.

Os projectos de cooperação nos setores da defesa e da saúde, merecerão atenção especial do Ministro Paulo Rangel, que visitará também a Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe, e «o Centro Cultural Português, onde participará na apresentação da obra de arte coletiva “Pintar abril».

Um encontro com a comunidade portuguesa residente em São Tomé e Príncipe, faz parte da agenda da primeira visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Paulo Rangel a São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga