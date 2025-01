Américo d´Oliveira dos Ramos é o novo primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe

O Presidente da República, Chefe de Estado, Comandante Supremo das Forças Armadas, o mais alto magistrado da Nação, pôs fim a “brincadeira” em que o país se mergulhou nos últimos dias, após a eclosão da crise no seio do partido maioritário, a ADI.

Américo d´Oliveira dos Ramos, ex- secretário geral da ADI, antigo ministro das finanças, e actualmente governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe, foi nomeado pelo decreto presidencial número 04/2025 como primeiro-ministro e chefe do próximo XIX governo constitucional.