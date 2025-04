Emoção na reinauguração de uma das escolas mais antigas de São Tomé

A Escola Albertina Matos, antes degradada e carente de condições mínimas, renasceu com salas renovadas, telhados substituídos, casas de banho modernas e escritórios funcionais. Na era colonial chamava-se Bôto Machado.

Já o centro polidesportivo, construído de raiz, representa uma resposta concreta a uma antiga aspiração da juventude de Madalena, que clamava por um espaço digno para o desporto e a convivência.

O diretor da escola Secundária Básica, Umbelina Santos, emocionou- se ao agradecer o empenho de todos os envolvidos. “Nós, da comunidade de Madalena e das zonas como Ototó, Monte Macaco, Quime-Quime, Água Clara e Que Luz, esperávamos com ansiedade este momento. Esta escola é nossa. Agora, mais do que nunca, é hora de mostrarmos que somos responsáveis, que somos da educação”, declarou.

Umbelina Santos lançou ainda um apelo direto aos pais, alunos e vizinhos para zelarem pela manutenção do espaço: “Pediram e foi dado. Agora é a nossa vez de cuidar.”

A empresa responsável pela execução das obras, Sol Maior, foi amplamente elogiada pela qualidade e celeridade dos trabalhos. O Engenheiro Kelvin, que liderou a obra no terreno, recebeu agradecimentos especiais por parte da direção da escola, que ressaltou a relação de confiança construída ao longo da intervenção. “Sentimos que fizemos parte de uma mesma família”, frisou o diretor.

O director executivo da ANP, Luís Gamboa Silva, por sua vez, salientou que esta inauguração é a “expressão viva do compromisso das petrolíferas com o Estado são-tomense”. Apesar dos desafios enfrentados ao longo do processo, incluindo ajustes e redimensionamentos, o responsável garantiu que a parceria está apenas no início: “Persistimos, resistimos e conseguimos. E queremos continuar.”

A cerimónia contou com a presença do Ministro das Infraestruturas e Recursos Naturais, Nelson Cardoso, da representação da ministra da educação, membros da Câmara Digital de Mé Zóchi, representantes das petrolíferas envolvidas, professores, pais e centenas de alunos.

No encerramento, o Primeiro-Ministro reforçou o apelo à continuidade de parcerias público-privadas em benefício das populações. “Projetos como este têm de se multiplicar. São sinais de esperança, desenvolvimento e justiça social. Quando o setor público e privado caminham juntos, os resultados falam por si.”

A reaqualificação da Escola Albertina Matos e o novo centro polidesportivo marcam um ponto de viragem para Madalena – não apenas em termos de infraestruturas, mas sobretudo de dignidade, de futuro e de orgulho comunitário. Uma história que mostra que, quando há vontade e união, o progresso é inevitável.

Waley Quaresma