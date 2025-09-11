Destaques

0s Imbróglios da não Contextualização

Posted on


  1. No parágrafo de um interessante artigo publicado no dia 14 de Julho de
    2025, no Tela Non, o autor, Mestre Cerineu Renner, opina:
    ”A falta de gestão eficaz levou a forte queda na produção de cacau de
    cerca de 12000 toneladas (t) logo após a independência para apenas
    3000t em 1988”.
    Uma vez mais a munição da estatística!!! É mais que sabido que muitos
    dados estatísticos são intencionalmente falsificados com algum
    propósito. Segundo outros dados estatísticos, a produção de cacau nas
    roças coloniais em STP, nos anos trinta do século passado, rondava
    mais de 30000 toneladas e nem sequer atingia as 7000 toneladas em

    1. Na verdade, o que é que se pretende provar com a manipulação dos
      referidos dados estatísticos sobre a produção agrícola em STP, antes e
      depois de 12 de Julho?
      O que se pretende é insinuar que a nacionalização das roças coloniais,
      em 1975, foi um grave erro, a causa principal dos atrasos no processo
      de desenvolvimento de STP. E esse erro, ainda segundo os apressados
      críticos, deveu-se à “orientação socialista” do regime.

  2. Convém aqui relembrarmos a nossa própria história. A escravatura e a
    colonização em STP tiveram como único objectivo a exploração da
    riqueza agrícola, através da desumanização e da exploração intensiva
    da mão de obra escrava durante 550 anos.
    As ROÇAS foram a estrutura económica utilizada para atingir tal
    objectivo. Salvo algumas glebas deixadas para os nativos-libertos, o
    total das terras, nas duas ilhas, foram inteiramente ocupadas pelas
    grandes roças coloniais. O país inteiro era propriedade das roças
    coloniais, com amplos poderes económico, político e até culturais —
    autênticos mini-Estados dentro do Estado colonial.
    Antes de 12 de Julho de 1975, a maior parte dos nativos-forros só
    conhecia o STP do ASFALTO; a entrada no espaço ocupado pelas
    roças coloniais era-lhes interditada. A desobediência poderia custar-lhes
    a própria vida.

  3. Com a nacionalização das roças no dia 30 de Setembro de 1975, o
    povo santomense deu mais um passo importante no ainda longo
    processo da sua luta de libertação.
    Conquistou, com as nacionalizações das roças coloniais, o direito de
    ser ELE o DONO da sua terra, senhor do seu DESTINO.

  4. Alguns “intelectuais” santomenses, talvez menos informados e
    i nfluenciados pelas narrativas ideologizantes, classificam
    apressadamente a “primeira República” como um regime de orientação
    socialista…, só porque nacionalizou as principais roças coloniais.
    Fazem-no talvez por ignorância ou por incapacidade de contextualizar
    historicamente o processo da luta de libertação dos povos secularmente
    escravizados e colonizados em geral e, particularmente, a do povo de
    STP.
    No caso de STP, o 30 de Setembro foi, essencialmente, um importante
    ACTO POLÍTICO do nosso processo de libertação. A nacionalização em
    Setembro de 1975 foi um acto patriótico e não ideológico.

  5. É evidente que, ideologicamente, o novo poder conquistado em STP no
    dia 12 de Julho de 1975 não podia ser classificado nem de socialista
    nem de capitalista.
    Em Julho de 1975, as duas ilhas eram habitadas por grupos étnicos de
    várias origens culturais (forro, moncòs, angolares, angolanos,
    caboverdeanos, moçambicanos), divididos pelo poder colonial para
    melhor reinar.
    O novo Estado do país independente tinha como ingente tarefa
    prioritária construir a NAÇÃO SANTOMENSE, formar uma comunidade
    com elementos em comum, com um projecto político comum.
    Por exigência política do momento, a Nação Santomense foi criada por
    decreto. E é, neste momento, uma obra ainda inacabada.

  6. Além do mais, o nível de desenvolvimento económico, social e cultural
    — em suma, o nível do desenvolvimento das forças produtivas
    herdadas dos cinco séculos da escravatura e da colonização, por um
    lado — e a diversidade da incipiente deformação ideológica dos
    membros da família dos “uê-lugidos” santomenses em geral e,
    especialmente, dos dirigentes políticos de então, por outro, não
    ofereciam condições objectivas e subjectivas necessárias para a
    implantação, em STP, nem do capitalismo e muito menos do socialismo.

  7. E, para se “proteger” das eventuais influências negativas resultantes do
    confronto entre as duas potências dominantes no xadrez político
    internacional, o poder político da “primeira República” decidiu, ainda em
    1975, classificar constitucionalmente o regime santomense de:
    “via não-capitalista de desenvolvimento”.
    Um belo eufemismo que, no então mundo bipolar, não agradava nem
    aos gregos nem aos troianos.

  8. É também de relembrar que, em 1975, vivíamos num mundo
    influenciado pelo domínio de duas potências hegemónicas rivais: USA e
    URSS.
    Com a derrota da Alemanha fascista na Segunda Guerra Mundial, e a
    consequente extensão da zona de influência da URSS em toda Europa
    Oriental, o mundo ficou dividido em duas zonas de influência.
    O então mundo unipolar dominado pela potência americana (USA) foi
    forçado a ceder e a permitir o surgimento de um novo mundo bipolar.
    O surgimento do mundo bipolar criou condições objectivas e subjectivas
    favoráveis ao recrudescimento da luta de libertação dos povos nas
    colónias africanas, graças ao apoio multiforme dos países do bloco
    socialista aos Movimentos de Libertação.

  9. A reacção dos países membros da NATO não se fez esperar. Foi assim
    que o Governo do primeiro-ministro português, Dr. Salazar, propôs e
    conseguiu que a NATO, num comunicado de uma das cimeiras dessa
    Organização, classificasse os Movimentos de Libertação nas colónias
    portuguesas como movimentos terroristas.
    O regime salazarista conseguiu, com tal diligência, cortar aos
    Movimentos de Libertação das colónias portuguesas qualquer
    possibilidade de poderem mobilizar e obter, para a sua luta, apoios nos
    países ocidentais.
    Só em 1970, depois da audiência concedida por Sua Santidade Paulo
    VI, o que abalou o Estado Novo português, é que os Movimentos de
    Libertação nas colónias portuguesas de África conseguiram destruir
    esse anátema.
    Todavia, os apoios mobilizados nos países ocidentais, só possíveis
    através das ONG, eram mais de natureza política, não eram suficientes
    para cobrir as múltiplas necessidades técnicas e de formação dos
    combatentes dos Movimentos de Libertação.
    Aos Movimentos de Libertação não restava nenhuma outra alternativa
    senão buscar apoio nos países socialistas, que foram os mais
    importantes e decisivos aliados dos Movimentos de Libertação.

  10. Na década dos anos 60/70 do século XX vivia-se, nos países libertos, a
    época da força mobilizadora dos slogans:
    ABAIXO O COLONIALISMO!
    ABAIXO O NEOCOLONIALISMO!
    ABAIXO O IMPERIALISMO!
    Armas esgrimidas sobretudo pelas organizações juvenis, em defesa
    das conquistas das jovens independências, contra as ofensivas
    neocolonialistas das antigas potências coloniais.

  11. Nesse contexto, não tendo podido optar, por razões objectivas e
    subjectivas, por nenhum dos dois regimes então prevalecentes a nível
    internacional, não é de estranhar que a maioria dos países libertos dos
    cinco séculos de exploração e de opressão pelo sistema capitalista
    tivessem adoptado, no processo das suas primeiras reformas
    estruturais, algumas medidas semelhantes àquelas tomadas pelos
    países do bloco socialista.
    Todos (ou quase todos) os países africanos libertos da colonização
    depois da Segunda Guerra Mundial iniciaram a governação com o
    regime de PARTIDO-ÚNICO.

  12. De realçar também que os interesses económicos e estratégicos
    levaram as potências coloniais (todas) a apoiar, tácitamente, a
    instauração do PARTIDO-ÚNICO nas suas antigas colónias e, ao
    mesmo tempo, a fomentar e apoiar os múltiplos golpes de Estado
    militares em África.

  13. Com a queda do Muro de Berlim em 1989, nos finais dos anos oitenta
    do século XX, assistimos ao rápido desmoronamento do bloco socialista
    da Europa e, como consequência, ao reforço do mundo unipolar,
    dominado pelos USA.
    Foi essa a grande oportunidade histórica aproveitada pelas potências
    dominantes do “primeiro mundo” para impor ao “terceiro mundo” uma
    “terceira camisa de força” pronto a vestir.
    A “terceira camisa de força”, imposta à maioria dos países africanos,
    não resultou de uma adequada evolução interna nas sociedades
    daqueles países. Ela caiu de paraquedas.

  14. A “terceira camisa de força” é, sem dúvidas, um instrumento de
    estratégia das potências dominantes do “primeiro mundo”, que
    compreenderam que os intermináveis golpes de Estado, tantas vezes
    organizados e incentivados por elas, já não eram instrumentos
    apropriados para manter no poder regimes favoráveis à manutenção
    dos interesses económicos e estratégicos da Metrópole.
    Por conseguinte, a implantação da “terceira camisa de força”, sobretudo
    no continente africano, tem como objectivo principal salvaguardar os
    interesses económicos e estratégicos das potências dominantes do
    “primeiro mundo”, amarrando ideologicamente os países do “terceiro
    mundo” ao mundo da economia liberal, ao mundo ideológico dos
    antigos patrões.

  15. Porém, o grande drama é que a maioria dos novos países do “terceiro
    mundo”, sobretudo os países africanos recentemente libertos dos 550
    anos de escravatura e de opressão colonial, ainda não estão, nem
    estruturalmente, nem socialmente, nem politicamente preparados para
    vestir, sem percalços, a “terceira camisa de forças”.
    Não deixa, no entanto, de ser uma incontestável verdade que a
    democratização é um processo universal.

  16. De relembrar que, nos países do “primeiro mundo”, a DEMOCRACIA
    não caiu de paraquedas.
    Historicamente, a democracia, na Europa, não surgiu de uma forma
    simples. Resultou de um longo, lento e diversificado processo de
    evolução, cheio de contradições, com guerras e até com revoluções.
    Foi um longo processo, que ainda hoje vai convivendo com alguns
    espinhos. Só em 1789, com a Revolução Francesa, as ideias
    democráticas se propagaram na Europa.

  17. Mas o mundo unipolar reinstalado nos anos oitenta-noventa do século
    XX está em vias de extinção.
    Estamos perante o surgimento e consolidação de uma nova ordem
    mundial, de um mundo multipolar. A nova relação de forças a nível
    internacional daí resultante poderá criar condições mais apropriadas
    para a implantação, sem IMPOSIÇÕES de terceiros, da democracia no
    mundo.

  18. Creio, por isso, que, nas condições do mundo de hoje, cada vez mais
    globalizado e mais multi-polarizado, a DEMOCRACIA, devidamente
    configurada e adaptada às realidades objectivas e subjectivas
    prevalecentes em cada um dos países destinatários, poderá vir a
    transformar-se num importante instrumento de paz e de mobilização
    nacional de toda uma sociedade, garantindo assim a imprescindível
    participação do cidadão informado e organizado no tão desejado
    processo sustentável de desenvolvimento nacional.
    Manuel Pinto da Costa
0S IMBRÓGLIOS da NÃO-CONTEXTUALIZAÇÃODescarregar
Related Items:,

Recommended for you

FAÇA O SEU COMENTARIO

Leave a Reply

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

To Top