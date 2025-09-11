0s Imbróglios da não Contextualização

No parágrafo de um interessante artigo publicado no dia 14 de Julho de
2025, no Tela Non, o autor, Mestre Cerineu Renner, opina:
”A falta de gestão eficaz levou a forte queda na produção de cacau de
cerca de 12000 toneladas (t) logo após a independência para apenas
3000t em 1988”.
Uma vez mais a munição da estatística!!! É mais que sabido que muitos
dados estatísticos são intencionalmente falsificados com algum
propósito. Segundo outros dados estatísticos, a produção de cacau nas
roças coloniais em STP, nos anos trinta do século passado, rondava
mais de 30000 toneladas e nem sequer atingia as 7000 toneladas em
Na verdade, o que é que se pretende provar com a manipulação dos
referidos dados estatísticos sobre a produção agrícola em STP, antes e
depois de 12 de Julho?
O que se pretende é insinuar que a nacionalização das roças coloniais,
em 1975, foi um grave erro, a causa principal dos atrasos no processo
de desenvolvimento de STP. E esse erro, ainda segundo os apressados
críticos, deveu-se à “orientação socialista” do regime.
-
Convém aqui relembrarmos a nossa própria história. A escravatura e a
colonização em STP tiveram como único objectivo a exploração da
riqueza agrícola, através da desumanização e da exploração intensiva
da mão de obra escrava durante 550 anos.
As ROÇAS foram a estrutura económica utilizada para atingir tal
objectivo. Salvo algumas glebas deixadas para os nativos-libertos, o
total das terras, nas duas ilhas, foram inteiramente ocupadas pelas
grandes roças coloniais. O país inteiro era propriedade das roças
coloniais, com amplos poderes económico, político e até culturais —
autênticos mini-Estados dentro do Estado colonial.
Antes de 12 de Julho de 1975, a maior parte dos nativos-forros só
conhecia o STP do ASFALTO; a entrada no espaço ocupado pelas
roças coloniais era-lhes interditada. A desobediência poderia custar-lhes
a própria vida.
Com a nacionalização das roças no dia 30 de Setembro de 1975, o
povo santomense deu mais um passo importante no ainda longo
processo da sua luta de libertação.
Conquistou, com as nacionalizações das roças coloniais, o direito de
ser ELE o DONO da sua terra, senhor do seu DESTINO.
Alguns “intelectuais” santomenses, talvez menos informados e
i nfluenciados pelas narrativas ideologizantes, classificam
apressadamente a “primeira República” como um regime de orientação
socialista…, só porque nacionalizou as principais roças coloniais.
Fazem-no talvez por ignorância ou por incapacidade de contextualizar
historicamente o processo da luta de libertação dos povos secularmente
escravizados e colonizados em geral e, particularmente, a do povo de
STP.
No caso de STP, o 30 de Setembro foi, essencialmente, um importante
ACTO POLÍTICO do nosso processo de libertação. A nacionalização em
Setembro de 1975 foi um acto patriótico e não ideológico.
É evidente que, ideologicamente, o novo poder conquistado em STP no
dia 12 de Julho de 1975 não podia ser classificado nem de socialista
nem de capitalista.
Em Julho de 1975, as duas ilhas eram habitadas por grupos étnicos de
várias origens culturais (forro, moncòs, angolares, angolanos,
caboverdeanos, moçambicanos), divididos pelo poder colonial para
melhor reinar.
O novo Estado do país independente tinha como ingente tarefa
prioritária construir a NAÇÃO SANTOMENSE, formar uma comunidade
com elementos em comum, com um projecto político comum.
Por exigência política do momento, a Nação Santomense foi criada por
decreto. E é, neste momento, uma obra ainda inacabada.
Além do mais, o nível de desenvolvimento económico, social e cultural
— em suma, o nível do desenvolvimento das forças produtivas
herdadas dos cinco séculos da escravatura e da colonização, por um
lado — e a diversidade da incipiente deformação ideológica dos
membros da família dos “uê-lugidos” santomenses em geral e,
especialmente, dos dirigentes políticos de então, por outro, não
ofereciam condições objectivas e subjectivas necessárias para a
implantação, em STP, nem do capitalismo e muito menos do socialismo.
E, para se “proteger” das eventuais influências negativas resultantes do
confronto entre as duas potências dominantes no xadrez político
internacional, o poder político da “primeira República” decidiu, ainda em
1975, classificar constitucionalmente o regime santomense de:
“via não-capitalista de desenvolvimento”.
Um belo eufemismo que, no então mundo bipolar, não agradava nem
aos gregos nem aos troianos.
É também de relembrar que, em 1975, vivíamos num mundo
influenciado pelo domínio de duas potências hegemónicas rivais: USA e
URSS.
Com a derrota da Alemanha fascista na Segunda Guerra Mundial, e a
consequente extensão da zona de influência da URSS em toda Europa
Oriental, o mundo ficou dividido em duas zonas de influência.
O então mundo unipolar dominado pela potência americana (USA) foi
forçado a ceder e a permitir o surgimento de um novo mundo bipolar.
O surgimento do mundo bipolar criou condições objectivas e subjectivas
favoráveis ao recrudescimento da luta de libertação dos povos nas
colónias africanas, graças ao apoio multiforme dos países do bloco
socialista aos Movimentos de Libertação.
A reacção dos países membros da NATO não se fez esperar. Foi assim
que o Governo do primeiro-ministro português, Dr. Salazar, propôs e
conseguiu que a NATO, num comunicado de uma das cimeiras dessa
Organização, classificasse os Movimentos de Libertação nas colónias
portuguesas como movimentos terroristas.
O regime salazarista conseguiu, com tal diligência, cortar aos
Movimentos de Libertação das colónias portuguesas qualquer
possibilidade de poderem mobilizar e obter, para a sua luta, apoios nos
países ocidentais.
Só em 1970, depois da audiência concedida por Sua Santidade Paulo
VI, o que abalou o Estado Novo português, é que os Movimentos de
Libertação nas colónias portuguesas de África conseguiram destruir
esse anátema.
Todavia, os apoios mobilizados nos países ocidentais, só possíveis
através das ONG, eram mais de natureza política, não eram suficientes
para cobrir as múltiplas necessidades técnicas e de formação dos
combatentes dos Movimentos de Libertação.
Aos Movimentos de Libertação não restava nenhuma outra alternativa
senão buscar apoio nos países socialistas, que foram os mais
importantes e decisivos aliados dos Movimentos de Libertação.
Na década dos anos 60/70 do século XX vivia-se, nos países libertos, a
época da força mobilizadora dos slogans:
ABAIXO O COLONIALISMO!
ABAIXO O NEOCOLONIALISMO!
ABAIXO O IMPERIALISMO!
Armas esgrimidas sobretudo pelas organizações juvenis, em defesa
das conquistas das jovens independências, contra as ofensivas
neocolonialistas das antigas potências coloniais.
Nesse contexto, não tendo podido optar, por razões objectivas e
subjectivas, por nenhum dos dois regimes então prevalecentes a nível
internacional, não é de estranhar que a maioria dos países libertos dos
cinco séculos de exploração e de opressão pelo sistema capitalista
tivessem adoptado, no processo das suas primeiras reformas
estruturais, algumas medidas semelhantes àquelas tomadas pelos
países do bloco socialista.
Todos (ou quase todos) os países africanos libertos da colonização
depois da Segunda Guerra Mundial iniciaram a governação com o
regime de PARTIDO-ÚNICO.
De realçar também que os interesses económicos e estratégicos
levaram as potências coloniais (todas) a apoiar, tácitamente, a
instauração do PARTIDO-ÚNICO nas suas antigas colónias e, ao
mesmo tempo, a fomentar e apoiar os múltiplos golpes de Estado
militares em África.
Com a queda do Muro de Berlim em 1989, nos finais dos anos oitenta
do século XX, assistimos ao rápido desmoronamento do bloco socialista
da Europa e, como consequência, ao reforço do mundo unipolar,
dominado pelos USA.
Foi essa a grande oportunidade histórica aproveitada pelas potências
dominantes do “primeiro mundo” para impor ao “terceiro mundo” uma
“terceira camisa de força” pronto a vestir.
A “terceira camisa de força”, imposta à maioria dos países africanos,
não resultou de uma adequada evolução interna nas sociedades
daqueles países. Ela caiu de paraquedas.
A “terceira camisa de força” é, sem dúvidas, um instrumento de
estratégia das potências dominantes do “primeiro mundo”, que
compreenderam que os intermináveis golpes de Estado, tantas vezes
organizados e incentivados por elas, já não eram instrumentos
apropriados para manter no poder regimes favoráveis à manutenção
dos interesses económicos e estratégicos da Metrópole.
Por conseguinte, a implantação da “terceira camisa de força”, sobretudo
no continente africano, tem como objectivo principal salvaguardar os
interesses económicos e estratégicos das potências dominantes do
“primeiro mundo”, amarrando ideologicamente os países do “terceiro
mundo” ao mundo da economia liberal, ao mundo ideológico dos
antigos patrões.
Porém, o grande drama é que a maioria dos novos países do “terceiro
mundo”, sobretudo os países africanos recentemente libertos dos 550
anos de escravatura e de opressão colonial, ainda não estão, nem
estruturalmente, nem socialmente, nem politicamente preparados para
vestir, sem percalços, a “terceira camisa de forças”.
Não deixa, no entanto, de ser uma incontestável verdade que a
democratização é um processo universal.
De relembrar que, nos países do “primeiro mundo”, a DEMOCRACIA
não caiu de paraquedas.
Historicamente, a democracia, na Europa, não surgiu de uma forma
simples. Resultou de um longo, lento e diversificado processo de
evolução, cheio de contradições, com guerras e até com revoluções.
Foi um longo processo, que ainda hoje vai convivendo com alguns
espinhos. Só em 1789, com a Revolução Francesa, as ideias
democráticas se propagaram na Europa.
Mas o mundo unipolar reinstalado nos anos oitenta-noventa do século
XX está em vias de extinção.
Estamos perante o surgimento e consolidação de uma nova ordem
mundial, de um mundo multipolar. A nova relação de forças a nível
internacional daí resultante poderá criar condições mais apropriadas
para a implantação, sem IMPOSIÇÕES de terceiros, da democracia no
mundo.
Creio, por isso, que, nas condições do mundo de hoje, cada vez mais
globalizado e mais multi-polarizado, a DEMOCRACIA, devidamente
configurada e adaptada às realidades objectivas e subjectivas
prevalecentes em cada um dos países destinatários, poderá vir a
transformar-se num importante instrumento de paz e de mobilização
nacional de toda uma sociedade, garantindo assim a imprescindível
participação do cidadão informado e organizado no tão desejado
processo sustentável de desenvolvimento nacional.
Manuel Pinto da Costa
0s Imbróglios da não Contextualização
