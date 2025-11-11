Angola homenageou Pinto da Costa na celebração dos 50 anos da independência

O primeiro Presidente de São Tomé e Príncipe, Manuel Pinto da Costa, foi condecorado pelo Estado angolano no quadro da celebração de 11 de novembro de 2025 a data dos 50 anos da independência de Angola.

A cerimónia de condecoração e homenagem aconteceu na passada quinta-feira , 6 de novembro, em Luanda. O Presidente de Angola João Lourenço entregou as medalhas de condecoração à filha de Manuel Pinto da Costa, que esteve ausente por razões de saúde.

«Tem um significado enorme para mim. Pois finalmente quem valoriza as minhas contribuições não são os meus conterrâneos, mas sim gente de fora», afirmou Pinto da Costa numa conversa com o Téla Nón.

Entre as várias contribuições que deu para a autodeterminação do povo angolano, Manuel Pinto da Costa recordou que ainda jovem estudante na ex-República Democrática Alemã juntou-se a outros colegas nomeadamente o santomense José Fret Lau Chong, também estudante na Alemanha, e escreveram uma carta ao ex-líder do Movimento Popular para Libertação de Angola (MPLA), Agostinho Neto, onde disponibilizaram-se para ir combater ao lado dos guerrilheiros angolanos. A carta foi dirigida ao ex-Presidente de Angola, Agostinho Neto, em 1962.

«Achávamos imoral estarmos a estudar e os angolanos a morrerem. Na carta dissemos que queríamos entrar na guerrilha angolana. Mas, Agostinho Neto respondeu-nos dizendo que precisaria de nós depois da independência como quadros formados para desenvolver o país», precisou.

A disponibilidade dos jovens santomenses da altura para se juntarem à luta armada desencadeada pelo MPLA para a independência de Angola, aconteceu após a criação em Marrocos no ano 1962 da União Geral dos Estudantes da África Negra sob dominação portuguesa. Manuel Pinto da Costa era o secretário de informação e propaganda da organização pró independência dos PALOP.

Manuel Pinto da Costa é o único primeiro Presidente dos países africanos de língua portuguesa ainda em vida. Amigo e camarada de luta do primeiro Presidente de Angola, Agostinho Neto, o santomense Pinto da Costa, é também conhecido como amigo e até mesmo conselheiro em alguns momentos do falecido José Eduardo dos Santos, o segundo Presidente da República de Angola.

«No acordo de Bicesse(1991) estive em Angola e a Primeira pessoa que José Eduardo dos Santos abraçou na Tribuna fui eu», desabafou Pinto da Costa.

Angola homenageou várias figuras políticas nacionais e internacionais no quadro da celebração dos 50 anos da independência nacional. Destaque também para a condecoração póstuma dos outros dois líderes da luta pela independência, nomeadamente Jonas Savimbi da UNITA e Holden Roberto da FNLA.

Abel Veiga