“Idêntica preocupação de dois bons amigos”  

Numa publicação no Tela Non com o título “Diálogo sério e Governo de unidade nacional ” lê-se o seguinte:” Na opinião do primeiro Chefe de Estado do arquipélago santomense, as eleições no próximo ano não deviam constituir a principal preocupação das forças políticas nacionais. Neste momento há muito mais coisas por resolver, relacionadas com as causas das crises permanentes em que São Tomé e Príncipe está mergulhado, do que estar preocupado com as eleições em 2026.

” Idêntica preocupação foi expressa pelo ex-Presidente da República de Portugal Ramalho Eanes. Interrogado por um jornalista sobre as eleições presidenciais em Portugal em 2026 o ex-Presidente respondeu:” Embora eu achasse mais importante que as apresentações dos candidatos fossem mais tarde, para que os portugueses olhassem para os seus problemas, para os problemas grandes que têm que resolver e não olhassem para a eleição presidencial, que é muito importante mas que só vai acontecer em 2026….Não se percebe que em relação a esses aspetos fundamentais que são indispensáveis para que tenha futuro não haja entendimento partidário, social, cultural etc”.

Neste momento São Tomé e Príncipe navega boiado nas vagas tempestuosas do Golfo da Guiné, sem rumo. Encontra-se neste momento numa encruzilhada favorável a mudanças, a redescobrimento de um São Tomé e Príncipe capaz de garantir um desenvolvimento sustentável, integral e inclusivo para todos os seus filhos.

Manuel Pinto da Costa