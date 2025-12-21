Destaques Embaixada de Angola abre livro de condolências pela morte de Fernando da Piedade dos Santos ” Nandó” By Téla Nón Posted on 21 de Dezembro de 2025 COMUNICADODescarregar Related Items:angola, destaque Recommended for you Angola distribui cabazes de Natal às famílias mais vulneráveis de São Tomé e Príncipe Europa injecta 2 mil milhões de euros no Corredor do Lobito em Angola Angola homenageou Pinto da Costa na celebração dos 50 anos da independência FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ