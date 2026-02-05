Abnilde Oliveira é o Presidente Interino da Assembleia Nacional

Até a eleição do novo Presidente ou nova Presidente da Assembleia Nacional, marcada para dentro de 10 dias, o deputado da ADI e vice-Presidente da Assembleia Nacional, Abnilde Oliveira assume interinamente a presidência do órgão de soberania do poder legislativo.

A decisão foi tomada pela maioria parlamentar que destituiu a ex-presidente Celmira Sacramento.

Abnilde Oliveira assumiu a presidência interina do parlamento na reunião plenária de quarta-feira, ou seja, depois dos tumultos que tentaram em vão impedir a sessão plenária de segunda- feira realizada na Universidade de São Tomé, e convocada pela maioria dos deputados em funções.

Na quarta-feira os deputados regressaram à sala do plenário no Palácio dos Congressos, e já com Abnilde Oliveira na presidência interina. Serenidade foi a marca dominante na bancada parlamentar da ADI que tinha sido o epicentro dos distúrbios e tumultos registados nas anteriores sessões plenárias.

A ex-Presidente do parlamento Celmira Sacramento que foi destituída ocupou o seu lugar de deputada na bancada parlamentar da ADI.

Pelo menos 48 deputados marcaram presença na sessão plenária. O Presidente Interino avisou que os representantes do povo que não comparecessem seriam aplicadas faltas injustificadas. E aos que compareceram mal trajados foi-lhes advertido que seriam postos fora da sala de plenário, caso voltassem a casa parlamentar com caminhas de mangas curtas.

Nesta quinta – feira todos os deputados comparecerem ao debate sobre o orçamento geral do Estado para 2026.

Abel Veiga