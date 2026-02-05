Índia e São Tomé e Príncipe fortalecem cada vez mais os laços de amizade e cooperação

A Embaixada da Índia em São Tomé organizou recentemente uma receção para assinalar o 77.º Dia da República da Índia. A efeméride celebra a adoção da Constituição da Índia e os valores democráticos duradouros do país.

Índia é a maior democracia do mundo. A celebração serviu como uma importante plataforma para reafirmar a parceria forte e crescente com São Tomé e Príncipe.

Deepak Miglani, embaixador da Índia em São Tomé e Príncipe revelou o a progressão das relações bilateriais. Uma progressão positiva e construtiva nos últimos anos disse o embaixador. Abrange vários sectores e dá atenção especial as prioridades definidas para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe.

«A doação de seis autocarros escolares em abril de 2025, é uma iniciativa que reflete a abordagem da Índia centrada nas pessoas, no quadro da cooperação e desenvolvimento, com destaque para o apoio à educação e à mobilidade juvenil no país», afirmou o embaixador Deepak Miglani.

Índia é uma civilização que tem diversos patrimónios mundiais. Coincidentemente foi em Nova Deli, a capital da Índia onde São Tomé e Príncipe viu a UNESCO declarar o TCHILOLI como património cultural imaterial do mundo. Foi na 20ª sessão do Comité Intergovernamental da UNESCO para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial realizada em Nova Deli.

«Durante este importante fórum internacional, o Tchiloli, uma expressão cultural tradicional de São Tomé e Príncipe, foi inscrito na Lista Representativa do Património Cultural Imaterial da Humanidade», declarou o diplomata indiano.

O embaixador Deepak Miglani manifestou orgulho pelo facto de o momento de reconhecimento mundial do TCHILOLI ter ocorrido na Índia.

O secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de São Tomé e Príncipe, Paulo Jorge do Espírito Santo respondeu ao embaixador da Índia confirmando que as relações bilaterais são históricas de longa data e unem as duas nações. «Os laços ancestrais entre os povos da Índia e de São Tomé e Príncipe lançaram uma base sólida para a actual relação de amizade, cooperação e solidariedade», destacou o diplomata santomense.

Relações estreitas que se tornaram mais sólidas após a abertura da embaixada da Índia na capital São Tomé. «estas relações foram reforçadas nos últimos anos, particularmente após a decisão da Índia de estabelecer uma missão diplomática residente em São Tomé e Príncipe», frisou o secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação.

Civilização marcada por uma grande diversidade cultural, como o Téla Nón pôde constatar nas cidades de Nova Deli, Mombay(Bombaim) e Agra, a República da Índia reafirmou ao Estado santomense o seu apoio contínuo às iniciativas que promovam o intercâmbio cultural e o entendimento mútuo entre os dois países.

O Téla Nón promete para os próximos dias a divulgação de reportagens sobre a Índia, produzidas durante a visita de 10 dias no mês de janeiro, que os jornalistas da África Central e Ocidental fizeram ao país asiático. Uma potência que se emerge para o mundo e para o sul global.

Abel Veiga