Carta Aberta ao Presidente da República

Senhor Presidente, hoje dirijo-me a si com a frontalidade que sempre me caracterizou. Quando um candidato anuncia uma decisão e, poucos dias depois, assume outra posição, contrariando até o comunicado do seu próprio partido, é natural que os cidadãos façam perguntas e exijam transparência.

A confiança conquista-se com coerência e perde-se quando a palavra deixa de ter valor. É precisamente por isso que lhe deixo este apelo. Senhor Presidente, siga em frente. Não olhe para trás. Confie no povo. Porque o povo está consigo. Está consigo a mulher que vende peixe no mercado para sustentar os seus filhos.

Está consigo o pescador que enfrenta o mar todos os dias. Está consigo o motoqueiro que percorre quilómetros à procura do sustento. Está consigo o professor que continua a formar gerações apesar das dificuldades. Está consigo o agricultor, o funcionário público, o jovem à procura do primeiro emprego, a mãe solteira, o reformado e todos aqueles que apenas querem viver num país melhor. Somos milhares.

Estamos prontos para demonstrar que, numa democracia, quem decide o próximo Presidente da República é o povo nas urnas, e não os jogos da política. Não permita que o futuro de São Tomé e Príncipe continue refém das mesmas práticas que durante tantos anos travaram o desenvolvimento do nosso país.

A força de um Presidente mede-se pela confiança que deposita no seu povo, e não pelos entendimentos que possa alcançar com adversários políticos. Confie em quem nunca abandonou este país. Confie na voz das ruas.

Confie na vontade popular. Porque quando chegar o dia da votação, não serão os aparelhos partidários, nem os cálculos políticos, nem os corredores do poder que falarão. Falará o povo. E quando o povo fala, nenhuma estratégia consegue calar a sua vontade. Acredite na força dos santomenses. Acredite na dignidade deste povo.

Acredite que chegou a hora de abrir uma nova página da nossa História.

Primeiro São Tomé e Príncipe. Primeiro o seu País.

O povo decidirá.

Elisabete Carvalho “Mulheres Insubmissas”