Sem camisolas nem comícios, Eugénio Tiny aposta no contacto direto para conquistar eleitores

Enquanto os candidatos apoiados pelos partidos políticos apostam em grandes mobilizações de campanha, Eugénio Tiny escolheu um caminho diferente, dispensa comícios, camisolas e outros meios tradicionais de propaganda, para privilegiar uma campanha porta a porta, centrada no contacto directo com os eleitores e no apelo ao voto consciente.

Depois de iniciar a campanha na terça-feira, no distrito de Lembá, Eugénio Tiny confirmou que continuará a percorrer várias localidades do país, tendo retomado na quarta-feira as acções de proximidade na zona sul.

O candidato, Eugénio Tiny justificou a estratégia com a necessidade de gerir cuidadosamente os limitados recursos de que dispõe, afirmando que prefere canalizá-los para ações que considera mais úteis e eficazes junto da população.

“Não vou fazer comícios“, declarou, explicando que pretende conversar diretamente com os cidadãos, ouvir as suas preocupações e apresentar as suas propostas sem recorrer a campanhas dispendiosas.

Para Eugénio Tiny, num contexto de dificuldades económicas, distribuir camisolas ou outros materiais promocionais não resolve os problemas da população.

“O essencial é conquistar a confiança dos eleitores através do diálogo e das ideias, deixando que cada cidadão faça a sua escolha em consciência”, disse o candidato.

Sob o lema “Mudança Total”, o candidato Eugénio Tiny, defende uma profunda reorganização do Estado, considerando que o país precisa de reformas estruturais para tornar a administração pública mais eficiente e melhorar a prestação dos serviços aos cidadãos. Entre as propostas apresentadas está a revisão da Constituição e a reorganização da estrutura administrativa do país.

Uma das ideias que mais marcou o arranque da sua campanha foi a intenção de propor a alteração do nome oficial de São Tomé e Príncipe para “República Centro-Equatorial”. Segundo explicou, a mudança contribuiria para reforçar um sentimento de pertença comum entre todos os cidadãos, ultrapassando diferenças identitárias entre naturais de São Tomé e do Príncipe.

Eugénio Tiny mencionou ainda que pretende conduzir uma campanha assente no diálogo, no respeito e no civismo, apelando aos eleitores para analisarem cuidadosamente as propostas dos candidatos antes de decidirem o seu voto nas eleições de 19 de julho.

Waley Quaresma