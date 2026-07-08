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Sem camisolas nem comícios, Eugénio Tiny aposta no contacto direto para conquistar eleitores

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Enquanto os candidatos apoiados pelos partidos políticos apostam em grandes mobilizações de campanha, Eugénio Tiny escolheu um caminho diferente, dispensa comícios, camisolas e outros meios tradicionais de propaganda, para privilegiar uma campanha porta a porta, centrada no contacto directo com os eleitores e no apelo ao voto consciente.

Depois de iniciar a campanha na terça-feira, no distrito de Lembá, Eugénio Tiny confirmou que continuará a percorrer várias localidades do país, tendo retomado na quarta-feira as acções de proximidade na zona sul.

O candidato, Eugénio Tiny justificou a estratégia com a necessidade de gerir cuidadosamente os limitados recursos de que dispõe, afirmando que prefere canalizá-los para ações que considera mais úteis e eficazes junto da população.

Não vou fazer comícios“, declarou, explicando que pretende conversar diretamente com os cidadãos, ouvir as suas preocupações e apresentar as suas propostas sem recorrer a campanhas dispendiosas.

Para Eugénio Tiny, num contexto de dificuldades económicas, distribuir camisolas ou outros materiais promocionais não resolve os problemas da população.

O essencial é conquistar a confiança dos eleitores através do diálogo e das ideias, deixando que cada cidadão faça a sua escolha em consciência”, disse o candidato.

Sob o lema “Mudança Total”, o candidato Eugénio Tiny, defende uma profunda reorganização do Estado, considerando que o país precisa de reformas estruturais para tornar a administração pública mais eficiente e melhorar a prestação dos serviços aos cidadãos. Entre as propostas apresentadas está a revisão da Constituição e a reorganização da estrutura administrativa do país.

Uma das ideias que mais marcou o arranque da sua campanha foi a intenção de propor a alteração do nome oficial de São Tomé e Príncipe para “República Centro-Equatorial”. Segundo explicou, a mudança contribuiria para reforçar um sentimento de pertença comum entre todos os cidadãos, ultrapassando diferenças identitárias entre naturais de São Tomé e do Príncipe.

Eugénio Tiny mencionou ainda que pretende conduzir uma campanha assente no diálogo, no respeito e no civismo, apelando aos eleitores para analisarem cuidadosamente as propostas dos candidatos antes de decidirem o seu voto nas eleições de 19 de julho.

Waley Quaresma

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