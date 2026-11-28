A companhia de telecomunicações CST e o Ministério da Educação lançaram na sexta-feira a Iniciativa CST+Escola.

Uma iniciativa que apoia projectos escolares com prémios na ordem de 400 mil dobras, cerca de 6 mil euros.

Os alunos, professores, funcionários escolares,os pais e encarregados de educação no fundo toda a comunidade escolar, podem apresentar projectos de melhoria das infra-estruturas escolares, para aquisição de manuais e equipamentos, a pintura dos estabelecimentos escolares, e outros projectos.

«Podem se candidatar todas as escolas do território nacional sejam básicas, secundárias, superiores públicas ou privadas», explicou Albano Baptista, director executivo da CST.

As candidaturas terminam no dia 30 de novembro. Para além da equipa de júri composta pela CST e o Ministério da Educação, o público são-tomense vai participar na escolha dos três projectos vencedores.

«Será realizada uma votação pelo público durante 15 dias no final de dezembro para se identificar as 3 escolas vencedoras, os 3 projectos vencedores», afirmou o director executivo.

O Ministério da Educação considera o envolvimento do sector privado como elemento fundamental na consolidação da Educação de qualidade para todos, que é um dos objectivos de desenvolvimento sustentável definido pelas Nações Unidas.

«A iniciativa CST + Escola cria oportunidades para valorizar o ambiente escolar. Estimular a criatividade, promover a participação dos alunos e reforçar o papel da escola enquanto espaço de aprendizagem, inclusão, cidadania e transformação social», sublinhou Nelson Fernandes, director do ensino técnico do Ministério da Educação.

O Estado são-tomense detém 49% das acções da CST.

Abel Veiga