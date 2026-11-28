PARCERIA – Téla Nón / Rádio ONU

Patrícia Portela de Souza falou à ONU News durante viagem a Nova Iorque sobre como acelerar a Agenda 2030 em Cabo Verde apostando em economia azul, transformação digital e desenvolvimento local; ela destacou a ambição e resiliência da população apesar de recursos limitados e choques climáticos.

No início deste ano, a equipe das Nações Unidas em Cabo Verde definiu, em conjunto com o governo, três áreas estratégicas para acelerar a realização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS.

A coordenadora residente da ONU no país, Patrícia Portela de Souza, afirma que o plano está avançando a todo vapor, com foco em economia azul, transformação digital e desenvolvimento local. E segundo ela, uma das razões deste sucesso é a própria população.

Pequeno em território, mas grande em ambição

Em entrevista para a ONU News, em Nova Iorque, Patrícia Portela afirmou que apesar das enormes limitações geográficas e econômicas, o país é movido por um povo que “abraçou a ideia do desenvolvimento”.

“Os cabo-verdianos e as cabo-verdianas, eles têm ambição de desenvolver o país deles e mostrar para o mundo que mesmo um país pequeno, mesmo um país com poucos recursos naturais, é um país que pode e faz muito em relação ao desenvolvimento do seu povo. E eles querem mais, porque a ambição é realmente tornar Cabo Verde um país desenvolvido dentro dos próximos anos”.

A pequena nação insular é composta por 10 ilhas, das quais 9 são habitadas, somando uma superfície de apenas 4.033 km². Por outro lado, a área marítima é cerca de 180 vezes maior, chegando a 734.265 km², o que representa 99% do território nacional.

Um mar de oportunidades

A coordenadora da ONU ressaltou que, em Cabo Verde, o mar é um grande aliado do desenvolvimento.

“Fortalecer essa relação econômica das pessoas, das comunidades com o mar de uma maneira sustentável é essencial. E aqui entra toda a parte, por exemplo, apoiando os pescadores para uma mudança de uma pesca mais artesanal, para uma pesca semi-industrial. Então temos apoiado esse trabalho também. Além disso, o trabalho com as peixeiras, que são as mulheres que na verdade comercializam os peixes. Então como é que a gente pode apoiá-las em associações e cooperativas? Estamos trabalhando nesse sentido para melhorar o negócio delas na venda de peixes”.

Diversas agências da ONU apoiam a chamada economia azul, com projetos que vão desde a valorização do patrimônio cultural subaquático, composto por inúmeros navios submersos, até o processamento da pele do peixe para fazer bolsas e incrementar a renda das famílias.

Patrícia Portela defende que o país africano de língua portuguesa possa se beneficiar de toda a riqueza da biotecnologia que existe no mar, ao mesmo tempo em que cuida do ecossistema marinho e das suas duas Reservas Mundiais da Biosfera, nas Ilhas do Maio e do Fogo.

© Unesco/Maio Biosphere Reserve Reserva da Biosfera do Maio

Nômades digitais estão escolhendo Cabo Verde

Se por um lado os cabo-verdianos preservam essa relação econômica, cultural e histórica com o mar, por outro eles carregam um espírito de inovação, com jovens cada vez mais integrados na economia digital.

“Em 2024/25 foi lançado o Parque Tecnológico, que tem as incubadoras de empresas. Então, hoje tem muitos jovens cabo-verdianos das ilhas e da diáspora, mas também os chamados nômades digitais, que estão escolhendo Cabo Verde para viver. Tem toda uma infraestrutura que favorece e acolhe pessoas que têm interesse em desenvolver alguma startup, algum business, que normalmente são ligados a tecnologia”.

Na visão da ONU, a transição digital é essencial não só para acelerar o desenvolvimento do país, mas para conectar comunidades isoladas a serviços, para promover uma educação inclusiva, com mais opções de aprendizado para crianças com deficiência, e para otimizar o funcionamento do sistema de justiça.

As agências das Nações Unidas também estão buscando aplicações da inteligência artificial que criem novas fontes de renda para as famílias.

Mudanças climáticas são sentidas todos os dias

Mas a caminhada de Cabo Verde em direção ao desenvolvimento e à inclusão muitas vezes esbarra em obstáculos que não foram criados pelo país. Esse é o caso dos eventos climáticos extremos, que aumentam de frequência devido à concentração de gases que aquecem o planeta, emitidos principalmente por nações mais ricas.

“Cabo Verde sofre. Um país que não fez quase nada, 0,00 % para alimentar esse aquecimento global. E é um país que tem sofrido as consequências das mudanças climáticas. Olha, a gente sente isso todos os dias no país. Acabamos de sair de um verão com uma onda de calor muito grande. O El Niño já chegou e a gente sentiu muito forte lá em Cabo Verde. Sem falar nas inundações que tivemos, algumas relâmpago, que tivemos na ilha de São Vicente, que afetou várias comunidades e infelizmente perdemos dez vidas”.

A coordenadora da ONU contou que a tempestade Erin, em 2025, destruiu muitas infraestruturas na ilha de São Vicente, inclusive locais como o Instituto do Mar, onde materiais de laboratório foram destruídos e anos de estudos foram perdidos.

Nesse contexto, agências da ONU atuam para criar estruturas mais resilientes, adaptadas à emergência climática, e para garantir que a produção de alimentos resista a eventos extremos, como secas, inundações e salinização da água potável.

© Fida/Sylvain Cherkaoui/Panos Através do investimento do Fida e da unidade de dessalinização a energia solar, Fausta agora cultiva culturas diversas, assegurando seu sustento apesar do clima árido.

Morabeza e resiliência

A líder da ONU no país, Patrícia Portela, ressaltou que apesar desses enormes desafios, Cabo Verde conseguiu avançar em áreas importantes do desenvolvimento e hoje é considerado um país de renda média alta pelo Banco Mundial. Ela também destacou a democracia estável, marcada por eleições pacíficas e alternância de poder.

Após três anos liderando a atuação de mais de 20 agências e programas da ONU no país, Patrícia Portela revelou que sua maior inspiração é a população local.

A representante das Nações Unidas disse que admira nos cabo-verdianos a combinação da morabeza, que é uma atitude tranquila e acolhedora, com uma forte resiliência, que os faz encarar qualquer adversidade com determinação.

Ela disse que essa é uma “equação muito bonita” que persiste dentro de cada habitante e em várias gerações da diáspora, mantendo viva a ambição que faz o país avançar rumo a suas metas de desenvolvimento.

*Felipe de Carvalho é jornalista da ONU News.