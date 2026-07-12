Destaques Mensagem do Movimento BASTA – 12 de julho By Téla Nón Posted on 12 de Julho de 2026 MSG BASTA 12Julho (Pag1)Descarregar MSG BASTA 12Julho (Pag2)Descarregar MSG BASTA 12Julho (Pag3)Descarregar Related Items:destaque, Movimento Basta Recommended for you BASTA apoia a recandidatura de Carlos Vila Nova Basta rejeita agendas ocultas e defende estabilidade BASTA alerta a população para as evidentes tentativas de manipulação da opinião pública FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ