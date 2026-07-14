Carlos Vila Nova em Lobata na recta final da campanha eleitoral

O Candidato Carlos Vila Nova escolheu o distrito de Lobata para reforçar uma das principais ideias da sua campanha, a defesa da estabilidade, da união nacional e da participação responsável nas eleições presidenciais de 19 de julho.

A jornada começou esta terça-feira, com uma passeata que percorreu várias localidades do distrito, permitindo ao candidato manter contacto direto com as populações e cumprimentar moradores ao longo do percurso. O itinerário incluiu Ferreira Governo, Desejada, Maianço, Changra, Bela Vista, Fernão Dias, Micoló, Conde, Caldeiras, Agostinho Neto, Santa Luzia, Santa Clara, Água Sampaio, Planca I, Planca II e Praia das Conchas, culminando no Centro de Guadalupe.

O comício reuniu dirigentes políticos, militantes, simpatizantes e apoiantes da candidatura. Nas intervenções que antecederam o discurso do candidato, os apoiantes defenderam que a experiência, a capacidade de diálogo e a estabilidade institucional são factores determinantes para o exercício da Presidência da República, apelando ao voto em Carlos Vila Nova nas eleições do próximo domingo.

Carlos Vila Nova afirmou que a campanha lhe permitiu percorrer praticamente todo o território nacional e ouvir as preocupações das comunidades. “A escolha do próximo Presidente da República deve ser feita com serenidade, responsabilidade e sentido de Estado, cabendo exclusivamente aos cidadãos decidir, através do voto, o futuro do país”, indicou o candidato a sua sucessão.

Carlos Vila Nova defendeu ainda a necessidade de preservar a paz, reforçar a unidade nacional e promover o diálogo entre as diferentes sensibilidades políticas, sustentando que o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe depende da estabilidade institucional e da capacidade de colocar os interesses nacionais acima das divergências partidárias.

O Presidente da República em exercício dedicou igualmente uma parte significativa da sua mensagem à juventude, defendendo mais oportunidades de formação, empreendedorismo e criação de emprego, bem como melhores condições para que os jovens possam construir o seu futuro no país.

“Espero que a campanha decorra num ambiente de respeito, civismo e convivência pacífica, incentivando os eleitores a exercerem o seu direito de voto de forma consciente nas eleições presidenciais de 19 de julho”, finalizou.

Com a campanha a aproximar-se do fim, Lobata voltou a afirmar-se como um dos principais palcos da disputa eleitoral, numa jornada em que a mobilização dos apoiantes e as mensagens de estabilidade marcaram o tom de mais um dia de campanha presidencial.

Waley Quaresma