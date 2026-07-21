O Povo Decidiu

No Dia 19 de Julho não venceu apenas um candidato. Venceu a serenidade sobre o ruído. Venceu a confiança sobre o medo. Venceu a esperança sobre a divisão.

O povo de São Tomé e Príncipe falou de forma livre, soberana e democrática. E quando o povo decide, a sua vontade deve ser respeitada.

Quero agradecer, com o coração cheio de gratidão, a todos os homens e mulheres que acreditaram nesta caminhada. A cada jovem que recusou o desânimo. A cada mãe que votou a pensar no futuro dos seus filhos. A cada idoso que, com a sua experiência, mostrou que a democracia se fortalece quando todos participam.

Esta vitória pertence a todos nós.

Também quero dirigir uma palavra de respeito aos cidadãos que fizeram outra escolha. A democracia não termina no dia das eleições, é precisamente agora que começa a maior responsabilidade de todas:

construir um país onde todos tenham lugar.

Chegou a hora de baixar as bandeiras da campanha e levantar bem alto a bandeira de São Tomé e Príncipe.

Que ninguém seja perseguido pelas suas ideias. Que ninguém seja humilhado por ter apoiado outro candidato. O nosso maior adversário nunca foi um irmão são-tomense. O verdadeiro desafio continua a ser vencer a pobreza, criar oportunidades para a juventude, fortalecer as instituições e fazer crescer a nossa Nação.

Hoje celebramos uma vitória. Amanhã começa o trabalho.

Que Deus abençoe o Presidente Carlos Vila Nova, lhe conceda sabedoria para servir todos os são-tomenses e principenses, e ilumine cada cidadão para que, unidos, possamos escrever um novo capítulo da história do nosso país.

Porque, acima de qualquer diferença política, há algo maior que nos une:

São Tomé e Príncipe.

Viva a República!

Viva a democracia!

Viva o povo são-tomense!