“Leve-leve” as mulheres vão tomar conta de São Tomé e Príncipe

Os dados do ministério da educação, cultura e ensino superior indicam que não pára de aumentar o número de raparigas nos ensinos básico e secundário. Nas Universidades está confirmado que elas são quem domina o ensino superior.

O “Leve-Leve” que neste caso significa a paciência e a sabedoria que caracterizam a mulher são-tomense, está a garanti-las um crescimento prudente.

A Universidade de São Tomé e Príncipe realizou na última semana a cerimónia de graduação dos estudantes e provou que as mulheres estão a estudar mais do que os homens. Dos 92 estudantes graduados nos mais variados domínios do conhecimento, 79 são mulheres. Apenas 13 homens concluíram a formação superior na Universidade Pública.

Os dados das universidades privadas também apontam para o maior número de estudantes do sexo feminino.

«Esta expressiva presença feminina honra a Universidade de São Tomé e Príncipe e o país. Mas deve ser também um compromisso», afirmou o primeiro-ministro Américo Ramos.

Segundo o Chefe do Governo o compromisso tem a ver com o enquadramento das mulheres recém formadas nos cargos de decisão.

«Que as qualificações destas mulheres se traduzem em oportunidades reais de trabalho de liderança, e de participação activa nas decisões nos postos de trabalho onde venham a ser inseridas», acrescentou Américo Ramos.

No passado as mulheres são-tomenses eram analfabetas. Mesmo assim tiveram a sabedoria de vida para construir a sociedade e a nação são-tomense. Engenhosas, as mulheres apostam agora no conhecimento e no empoderamento para começarem a mandar na nação que criaram.

«Cada obstáculo tornou-nos mais fortes e preparadas para enfrentar o futuro. Que cada um de nós tenhamos coragem de sonhar, determinação para lutar e a humildade para continuar a aprender», declarou uma mulher recém formada na Universidade de São Tomé e Príncipe.

Elas querem se afirmar como a força transformadora do país. « O conhecimento com ética transforma instituições, melhora serviços, cria empresas, protege os mais vulneráveis e fortalece a confiança na vida pública, além de servir de exemplo para as gerações futuras», pontuou o primeiro-ministro Américo Ramos.

Salustino Andrade, o reitor da Universidade de São Tomé e Príncipe explicou as diversas áreas de formação. «Esta cerimónia reúne finalistas dos anos letivos 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, provenientes de diferentes áreas do conhecimento: da educação à saúde, das ciências à economia e à gestão, do Direito à comunicação, da agricultura ao turismo», sublinhou.

Empoderadas e cada vez mais independentes, as mulheres são-tomenses que são a maioria da população do país começam a deixar os homens para trás, a todos os níveis, incluindo no relacionamento.

Abel Veiga