Médica vence concurso “Empreende mais 2026” com projecto de diagnóstico cardíaco e as mulheres entram na apicultura

A médica São-tomense em cardiologista Miriam Cassandra, responsável pelo projecto Saúde On Time, conquistou o primeiro lugar da terceira edição do concurso STP-ST Pitch 2026, integrado no programa Empreende Mais, com um projecto que prevê a aquisição de um equipamento de prova de esforço, destinado ao diagnóstico de doenças cardiovasculares.

A iniciativa, inteiramente dedicada ao empreendedorismo feminino, recebeu 163 candidaturas, das quais 31 empreendedoras foram selecionadas para uma fase de capacitação e nove chegaram à final, realizada no dia 30 de outubro, no Espaço REINA.

A vencedora, que recebeu um prémio de 14 mil dólares, pretende investir o valor na aquisição do equipamento, considerado essencial para reforçar a capacidade de diagnóstico de doenças cardíacas em São Tomé e Príncipe. Segundo explicou, trata-se de um recurso que ainda não está disponível no país e que poderá beneficiar a população, através de um serviço privado aberto aos utentes.

“O objetivo do meu plano de negócio é adquirir uma prova de esforço, que é um equipamento muito necessário no nosso país e que, neste momento, não temos. Permite fazer despistes de doenças graves do coração. Vou apostar na compra deste equipamento e trazê-lo para o país, para beneficiar toda a população. É uma iniciativa privada, mas que estará disponível para salvar vidas”, afirmou Miriam Cassandra.

A cardiologista explicou que o projecto Saúde On Time foi criada há três anos, tendo iniciado a atividade num pequeno consultório. Este ano, conseguiu transferir o negócio para instalações maiores, ampliar o espaço e reforçar os equipamentos disponíveis. A aquisição da prova de esforço representa, segundo a empreendedora, uma nova etapa de crescimento e melhoria dos serviços prestados.

Para Miriam Cassandra, “a participação no concurso surgiu da necessidade de ultrapassar as limitações existentes no sector, sobretudo no acesso a equipamentos de diagnóstico”. E defendeu que São Tomé e Príncipe dispõe de profissionais com formação e conhecimentos técnicos, mas precisa de melhores condições materiais para responder às necessidades da população.

“Muitas pessoas, às vezes, pensam que em São Tomé e Príncipe os médicos não sabem, mas nós sabemos. Temos conhecimento. Sou cardiologista, estudei e sei do que é necessário. Mas preciso de equipamentos para fazer os diagnósticos. É essa diferença que vai permitir diagnosticar mais e melhor”, sustentou.

No segundo lugar ficou Ludumisa do Rosário, responsável pela Ervanária Alma Verde, um negócio que combina a apicultura e a produção de cosméticos naturais. A empreendedora, que trabalha na área da apicultura há pouco mais de um ano e na cosmética há cerca de três anos, revelou que pretende utilizar o prémio para adquirir equipamentos e desenvolver as actividades.

Com formação em engenharia informática, Ludumisa do Rosário contou que decidiu abandonar a área da engenharia para se dedicar ao trabalho com a natureza, transformando uma opção pessoal numa actividade empresarial.

Actualmente, o negócio emprega quatro pessoas, mas a empreendedora pretende alargar a equipa com a contratação de mais duas trabalhadoras, dando prioridade às mulheres. A intenção é também incentivar a participação feminina na apicultura, uma actividade que considera ainda pouco desenvolvida entre as mulheres em São Tomé e Príncipe.

“Quero mulheres, porque quero que também aprendam a trabalhar com as abelhas. As pessoas têm medo, é normal, mas as abelhas ajudam-nos muito”, afirmou Ludumisa do Rosário, que desenvolve a actividade em São Guêbu.

A terceira posição foi atribuída a Aicha do Espírito Santo, da EA2 Labs, seguida de Madelayne Vera Cruz, do Atelier Glavi Makeup, em quarto lugar, e Julieta Penhor Luiz, da JAB Artesanal, que conquistou a quinta posição.

A terceira edição do Empreende Mais distinguiu cinco projectos empresariais, numa iniciativa que procurou valorizar a criatividade, a capacidade de liderança e o potencial económico das mulheres são-tomenses. Para além da componente financeira, o concurso proporcionou às participantes dois meses de formação e capacitação em gestão de pequenos negócios, preparando-as para apresentar e defender as respectivas propostas perante o júri.

O Representante Residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Luc G. Gnonlonfoun, chamou a atenção para a necessidade de garantir que o apoio ao empreendedorismo não termine com a entrega dos prémios. E defendeu um acompanhamento contínuo dos negócios, de modo a assegurar a sua consolidação, crescimento e capacidade de criação de emprego.

Luc Gnonlonfoun revelou que, nas últimas semanas, teve oportunidade de visitar alguns negócios apoiados pelo Empreende Mais, incluindo o restaurante de uma empreendedora chamada Vilma, que estudou em Estoril, Portugal, regressou ao país e investiu no sector da restauração. Com o apoio do programa, conseguiu desenvolver o negócio, que funciona nas instalações da REINA, a instituição que acolheu a cerimónia.

A experiência, segundo o representante do PNUD, demonstra a importância de transformar conhecimentos e experiências em oportunidades económicas no próprio país. No entanto, alertou que, depois do investimento inicial, os empreendedores continuam a enfrentar desafios relacionados com a consolidação dos equipamentos, a conquista de clientes e a sustentabilidade dos negócios.

Entre os principais constrangimentos identificados estão o acesso limitado ao financiamento, os elevados custos de funcionamento, a dimensão reduzida do mercado e as dificuldades em encontrar e manter trabalhadores qualificados.

Luc G. Gnonlonfoun sublinhou que, num pequeno Estado insular como São Tomé e Príncipe, cada empreendedora que consegue consolidar-se, gerar rendimento e criar emprego contribui para uma economia mais dinâmica, diversificada e resiliente.

“É preciso criar de mecanismos regulares de acompanhamento dos negócios apoiados em edições anteriores, para avaliar quantos continuam em actividade, os resultados alcançados, os postos de trabalho criados e as necessidades que ainda persistem”.

Na perspectiva do PNUD, o financiamento é importante para permitir a aquisição de equipamentos e o aumento da produção, mas a sobrevivência de uma empresa ou de um projecto exige também organização, competências de gestão, clientes e capacidade de responder aos imprevistos. Por isso, o apoio ao empreendedorismo deverá articular formação, mentoria, parcerias, acesso aos mercados e oportunidades de financiamento.

Durante a cerimónia, foi igualmente reconhecido o trabalho da REINA, cuja equipa foi distinguida com o prémio de Incubadora do Ano 2026, atribuído pela Africa Startup Ecosystem Builders Society. O reconhecimento foi apontado como um incentivo ao reforço das capacidades de acompanhamento e desenvolvimento do ecossistema empreendedor nacional.

O Ministro de Estado da Economia e Finanças, Gareth Guadalupe na abertura oficial da terceira edição do Empreende Mais, defendeu que “o desenvolvimento económico não depende exclusivamente da existência de recursos naturais, mas também da capacidade de transformar ideias em oportunidades, iniciativas em negócios sustentáveis e talento em emprego e rendimento”.

O ministro considerou que “o programa STP-ST Pitch e o Empreende Mais procuram precisamente aproveitar o potencial das mulheres para contribuir para o desenvolvimento económico e social do país”.

Gareth Guadalupe deixou ainda uma mensagem de incentivo às mulheres que participaram no processo de selecção, mas não conseguiram chegar à lista das nove finalistas, apelando à continuidade dos seus projectos e à valorização dos conhecimentos adquiridos durante a formação.

A cerimónia ficou também marcada por uma interrupção no fornecimento de energia eléctrica, provocada pela chuva, que obrigou a uma pausa no evento. O incidente foi aproveitado pelo ministro de Estado da Economia e Finanças para deixar uma observação sobre a capacidade de iniciativa das participantes, afirmando que, apesar do apagão no país, não houve apagão de ideias, numa referência aos projetos apresentados pelas nove finalistas.

A terceira edição do Empreende Mais terminou com cinco empreendedoras premiadas e nove projectos apresentados, mas deixou também em evidência um desafio que ultrapassa a competição: garantir que as ideias apoiadas consigam transformar-se em empresas duradouras, capazes de gerar rendimento, criar postos de trabalho e responder às necessidades da economia nacional.

Waley Quaresma