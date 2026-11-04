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Médica vence concurso “Empreende mais 2026” com projecto de diagnóstico cardíaco e as mulheres entram na apicultura

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A médica São-tomense em cardiologista Miriam Cassandra, responsável pelo projecto Saúde On Time, conquistou o primeiro lugar da terceira edição do concurso STP-ST Pitch 2026, integrado no programa Empreende Mais, com um projecto que prevê a aquisição de um equipamento de prova de esforço, destinado ao diagnóstico de doenças cardiovasculares.

A iniciativa, inteiramente dedicada ao empreendedorismo feminino, recebeu 163 candidaturas, das quais 31 empreendedoras foram selecionadas para uma fase de capacitação e nove chegaram à final, realizada no dia 30 de outubro, no Espaço REINA. 

A vencedora, que recebeu um prémio de 14 mil dólares, pretende investir o valor na aquisição do equipamento, considerado essencial para reforçar a capacidade de diagnóstico de doenças cardíacas em São Tomé e Príncipe. Segundo explicou, trata-se de um recurso que ainda não está disponível no país e que poderá beneficiar a população, através de um serviço privado aberto aos utentes.

O objetivo do meu plano de negócio é adquirir uma prova de esforço, que é um equipamento muito necessário no nosso país e que, neste momento, não temos. Permite fazer despistes de doenças graves do coração. Vou apostar na compra deste equipamento e trazê-lo para o país, para beneficiar toda a população. É uma iniciativa privada, mas que estará disponível para salvar vidas, afirmou Miriam Cassandra.

A cardiologista explicou que o projecto Saúde On Time foi criada há três anos, tendo iniciado a atividade num pequeno consultório. Este ano, conseguiu transferir o negócio para instalações maiores, ampliar o espaço e reforçar os equipamentos disponíveis. A aquisição da prova de esforço representa, segundo a empreendedora, uma nova etapa de crescimento e melhoria dos serviços prestados.

Para Miriam Cassandra, “a participação no concurso surgiu da necessidade de ultrapassar as limitações existentes no sector, sobretudo no acesso a equipamentos de diagnóstico. E defendeu que São Tomé e Príncipe dispõe de profissionais com formação e conhecimentos técnicos, mas precisa de melhores condições materiais para responder às necessidades da população. 

“Muitas pessoas, às vezes, pensam que em São Tomé e Príncipe os médicos não sabem, mas nós sabemos. Temos conhecimento. Sou cardiologista, estudei e sei do que é necessário. Mas preciso de equipamentos para fazer os diagnósticos. É essa diferença que vai permitir diagnosticar mais e melhor”, sustentou.

No segundo lugar ficou Ludumisa do Rosário, responsável pela Ervanária Alma Verde, um negócio que combina a apicultura e a produção de cosméticos naturais. A empreendedora, que trabalha na área da apicultura há pouco mais de um ano e na cosmética há cerca de três anos, revelou que pretende utilizar o prémio para adquirir equipamentos e desenvolver as actividades.

Com formação em engenharia informática, Ludumisa do Rosário contou que decidiu abandonar a área da engenharia para se dedicar ao trabalho com a natureza, transformando uma opção pessoal numa actividade empresarial.

Actualmente, o negócio emprega quatro pessoas, mas a empreendedora pretende alargar a equipa com a contratação de mais duas trabalhadoras, dando prioridade às mulheres. A intenção é também incentivar a participação feminina na apicultura, uma actividade que considera ainda pouco desenvolvida entre as mulheres em São Tomé e Príncipe.

Quero mulheres, porque quero que também aprendam a trabalhar com as abelhas. As pessoas têm medo, é normal, mas as abelhas ajudam-nos muito, afirmou Ludumisa do Rosário, que desenvolve a actividade em São Guêbu.

A terceira posição foi atribuída a Aicha do Espírito Santo, da EA2 Labs, seguida de Madelayne Vera Cruz, do Atelier Glavi Makeup, em quarto lugar, e Julieta Penhor Luiz, da JAB Artesanal, que conquistou a quinta posição.

A terceira edição do Empreende Mais distinguiu cinco projectos empresariais, numa iniciativa que procurou valorizar a criatividade, a capacidade de liderança e o potencial económico das mulheres são-tomenses. Para além da componente financeira, o concurso proporcionou às participantes dois meses de formação e capacitação em gestão de pequenos negócios, preparando-as para apresentar e defender as respectivas propostas perante o júri.

O Representante Residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Luc G. Gnonlonfoun, chamou a atenção para a necessidade de garantir que o apoio ao empreendedorismo não termine com a entrega dos prémios. E defendeu um acompanhamento contínuo dos negócios, de modo a assegurar a sua consolidação, crescimento e capacidade de criação de emprego.

Luc Gnonlonfoun revelou que, nas últimas semanas, teve oportunidade de visitar alguns negócios apoiados pelo Empreende Mais, incluindo o restaurante de uma empreendedora chamada Vilma, que estudou em Estoril, Portugal, regressou ao país e investiu no sector da restauração. Com o apoio do programa, conseguiu desenvolver o negócio, que funciona nas instalações da REINA, a instituição que acolheu a cerimónia.

A experiência, segundo o representante do PNUD, demonstra a importância de transformar conhecimentos e experiências em oportunidades económicas no próprio país. No entanto, alertou que, depois do investimento inicial, os empreendedores continuam a enfrentar desafios relacionados com a consolidação dos equipamentos, a conquista de clientes e a sustentabilidade dos negócios.

Entre os principais constrangimentos identificados estão o acesso limitado ao financiamento, os elevados custos de funcionamento, a dimensão reduzida do mercado e as dificuldades em encontrar e manter trabalhadores qualificados.

Luc G. Gnonlonfoun sublinhou que, num pequeno Estado insular como São Tomé e Príncipe, cada empreendedora que consegue consolidar-se, gerar rendimento e criar emprego contribui para uma economia mais dinâmica, diversificada e resiliente.

É preciso criar de mecanismos regulares de acompanhamento dos negócios apoiados em edições anteriores, para avaliar quantos continuam em actividade, os resultados alcançados, os postos de trabalho criados e as necessidades que ainda persistem”.

Na perspectiva do PNUD, o financiamento é importante para permitir a aquisição de equipamentos e o aumento da produção, mas a sobrevivência de uma empresa ou de um projecto exige também organização, competências de gestão, clientes e capacidade de responder aos imprevistos. Por isso, o apoio ao empreendedorismo deverá articular formação, mentoria, parcerias, acesso aos mercados e oportunidades de financiamento.

Durante a cerimónia, foi igualmente reconhecido o trabalho da REINA, cuja equipa foi distinguida com o prémio de Incubadora do Ano 2026, atribuído pela Africa Startup Ecosystem Builders Society. O reconhecimento foi apontado como um incentivo ao reforço das capacidades de acompanhamento e desenvolvimento do ecossistema empreendedor nacional. 

O Ministro de Estado da Economia e Finanças, Gareth Guadalupe na abertura oficial da terceira edição do Empreende Mais, defendeu que o desenvolvimento económico não depende exclusivamente da existência de recursos naturais, mas também da capacidade de transformar ideias em oportunidades, iniciativas em negócios sustentáveis e talento em emprego e rendimento.

O ministro considerou que o programa STP-ST Pitch e o Empreende Mais procuram precisamente aproveitar o potencial das mulheres para contribuir para o desenvolvimento económico e social do país”.

Gareth Guadalupe deixou ainda uma mensagem de incentivo às mulheres que participaram no processo de selecção, mas não conseguiram chegar à lista das nove finalistas, apelando à continuidade dos seus projectos e à valorização dos conhecimentos adquiridos durante a formação.

A cerimónia ficou também marcada por uma interrupção no fornecimento de energia eléctrica, provocada pela chuva, que obrigou a uma pausa no evento. O incidente foi aproveitado pelo ministro de Estado da Economia e Finanças para deixar uma observação sobre a capacidade de iniciativa das participantes, afirmando que, apesar do apagão no país, não houve apagão de ideias, numa referência aos projetos apresentados pelas nove finalistas.

A terceira edição do Empreende Mais terminou com cinco empreendedoras premiadas e nove projectos apresentados, mas deixou também em evidência um desafio que ultrapassa a competição: garantir que as ideias apoiadas consigam transformar-se em empresas duradouras, capazes de gerar rendimento, criar postos de trabalho e responder às necessidades da economia nacional.

Waley Quaresma

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