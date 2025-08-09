Câmara de Água Grande retoma ação contra viaturas abandonadas nas ruas e impõe custos aos proprietários

A operação da Câmara Distrital de Água Grande começou na última quinta feira. Remoção das viaturas que permanecem abandonadas e estacionadas por longos períodos nas vias públicas do município. A medida surge após diversas tentativas de sensibilização aos donos dos veículos e às oficinas que os acumulam, e cumpre uma deliberação do Conselho de Ministros que visa preservar a ordem urbana e a segurança dos cidadãos.

O vereador Gualter Vera Cruz explicou que a operação começou na oficina localizada na zona da Quinta de Santo António, área onde o problema é mais crítico. “As viaturas recolhidas estão sendo armazenadas num local seguro, e todas as despesas desta operação serão atribuídas aos proprietários, que terão que arcar com os custos da remoção e do armazenamento”, declarou.

Segundo o vereador, a ação também abrangerá veículos expostos à venda no parque de estacionamento ao redor da CST, cuja regularização está pendente. Gualter Vera Cruz enfatizou ainda que a cobrança de licenças para a venda de viaturas neste espaço poderá representar uma fonte importante de receita para a autarquia, contribuindo para custear as operações de limpeza urbana e fiscalização.

Apesar de reconhecer a legitimidade da ação, o mecânico Tomé Ramos, da oficina da Quinta de Santo António, expressou algumas reservas sobre a forma como o processo está sendo conduzido, embora admita a necessidade de ordenar o espaço público para benefício da comunidade.

A Câmara Distrital de Água Grande reforça seu compromisso em garantir vias públicas desobstruídas, promover a segurança e o bem-estar dos moradores, e espera que os proprietários cumpram com suas responsabilidades para evitar maiores transtornos.

Waley Quaresma